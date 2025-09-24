Apple N1 : la vraie dinguerie du keynote iPhone 17, c’est cette puce

Les sujets ont été les iPhone 17, les puces A19 et même le nouveau modem C1X. Mais la vraie surprise du dernier keynote d’Apple s’appelle N1. Cette petite puce discrète pourrait bien devenir la pièce maîtresse de votre iPhone.

Apple n’a pas mis les projecteurs dessus, et pourtant, la puce N1 a tout pour voler la vedette. Présentée rapidement lors du lancement des iPhone 17, elle agit dans l’ombre pour les rendre plus rapides, plus endurants et mieux intégrés à l’écosystème Apple.

Apple explique enfin son rôle secret de la puce N1

L’A19 et l’A19 Pro font tourner la machine côté puissance brute. La puce N1, elle, se charge de devenir le chef d’orchestre de toutes vos connexions sans fil. Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Thread (la norme domotique basse consommation), tout passe par elle.

Par ailleurs, la puce N1 améliore aussi AirDrop, rend plus fluide le partage de connexion 5G. Par exemple d’un iPhone à un MacBook. Et surtout, elle permet à Apple d’avoir la main encore plus ferme sur la conception interne de ses iPhone.

Dans une interview à CNBC, deux figures d’Apple ont donné plus de détails. Tim Millet (VP des architectures) explique que la N1 a été conçue pour travailler avec le SoC A19 Pro.

L’objectif est de garder le gros processeur au repos, pendant que la N1 gère toutes les tâches réseau et certaines opérations en arrière-plan. Ainsi, cela consommera moins d’énergie et donnera donc une meilleure autonomie. C’est très important, notamment pour l’iPhone Air et sa batterie plus compacte.

Arun Mathias (VP technologies sans fil) ajoute que les points d’accès Wi-Fi aident à localiser l’appareil, sans passer par le GPS. Comme le GPS utilise énormément d’énergie, la N1 optimise ce suivi de manière plus discrète et plus précise.

Une stratégie derrière les fonctions techniques

Ainsi, Apple ne veut plus dépendre de partenaires tiers pour gérer les éléments clés de l’iPhone. Après les SoC maison et les modems, c’est maintenant la couche réseau qui passe sous contrôle interne.

En outre, les dirigeants d’Apple ont laissé entendre que cette N1 ne restera pas cantonnée aux iPhone 17. Elle pourrait rapidement débarquer dans les produits domotiques Apple, où Thread et le Wi-Fi 7 jouent un rôle central. Par exemple, l’HomePod ou l’Apple TV…

La puce N1 n’a pas eu droit à des effets spéciaux sur scène, mais je trouve que son rôle pourrait s’avérer bien plus structurant que celui du processeur principal. Elle optimise la connectivité, améliore la précision de la localisation, réduit la consommation et pave la route du futur Apple maison connecté.

Et vous, pensez-vous que la puce N1 mérite plus de lumière que l’iPhone 17 lui-même ? Partagez votre avis ci-dessous !

