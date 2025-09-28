Xiaomi 17 Pro : cette coque transforme le smartphone en GameBoy, et on adore

Les nostalgiques de la GameBoy seront servis. Avec cette nouvelle coque, le Xiaomi 17 Pro (et Pro max) se transforme en mini console portable. Et ce n’est pas juste un gadget pour faire joli.

S’il y a bien une chose que Xiaomi sait faire, c’est attirer l’attention. En effet, après avoir zappé le Xiaomi 16 pour passer directement au 17, la marque revient avec une idée pour le moins originale. Elle vient de dévoiler une coque qui transforme le smartphone en vraie petite GameBoy. Et grâce à l’écran arrière, l’illusion est encore plus impressionnante.

Une coque du Xiaomi 17 Pro au réalisme bluffant

Pour ses derniers smartphones, Xiaomi présente une coque inédite, baptisée « Retro Handheld Console Case ». Côté design, la marque n’a rien laissé au hasard. Puisque chaque détail rappelle la Game Boy.

La coque intègre une croix directionnelle circulaire et quatre boutons d’action ABXY. Sans oublier les classiques Start et Select.

Mais ce n’est pas que pour le style. La coque met à profit l’écran secondaire du Xiaomi 17 Pro. Normalement réservé aux notifications et au viseur photo, il se transforme avec cet accessoire en véritable écran de jeu. De ce fait, vous n’avez pas besoin d’allumer l’écran principal pour jouer.

Ce qui m’a vraiment surpris dans cette innovation, c’est que la coque possède sa propre batterie. Oui, 200 mAh rien que pour elle ! Selon Xiaomi, cela suffit pour tenir jusqu’à 40 jours entre deux charges.

Et la praticité dans tout ça ?

Parce que oui, la praticité compte autant que le style pour un smartphone. Et bonne nouvelle, la coque Retro Handheld Console Case se clipse facilement en quelques secondes sur le dos du Xiaomi 17 Pro.

Côté confort, l’ensemble reste compact, mais peut vite devenir inconfortable pour des mains adultes. En plus, la croix directionnelle manque parfois de précision, ce qui peut gêner pendant les parties.

Comme évoqué plus haut, l’écran secondaire du Xiaomi 17 Pro sert de zone de jeu grâce à la coque. Cependant, les gros objectifs du module photo obstruent un tiers de l’espace.

En plus, une fois la coque installée, la recharge par induction est désactivée. Il faut donc repasser par un câble USB-C.

Enfin, seuls 4 jeux sont préinstallés (Angry Birds 2, Shooter, Ball Run, Snake). Toutefois, il est possible d’installer des émulateurs comme RetroArch pour étendre la bibliothèque. Ce qui devrait vous soulager.

