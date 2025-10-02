Le Seigneur des Anneaux : ce nouveau jeu veut détrôner Hogwarts Legacy

La Terre du Milieu prépare sa revanche ! Après l’énorme carton de Hogwarts Legacy, Warner Bros. et Embracer Group est en train de mijoter un tout nouveau jeu Le Seigneur des Anneaux.

Avec un énorme budget et la promesse d’un monde ouvert inédit, ce nouveau titre compte offrir aux fans une plongée épique dans l’univers de Tolkien. Ainsi, ils veulent renouer avec la magie de la Terre du Milieu et effacer les échecs récents comme Gollum. Les premières infos donnent déjà l’eau à la bouche. Une bataille serrée s’annonce pour le titre de jeu culte de la décennie.

Warner Bros. veut rééditer l’exploit de Hogwarts Legacy

En 2023, Warner Bros. Games a dévoilé Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard. Il s’agit d’une adaptation libre de l’univers de Harry Potter. Le jeu avait séduit les fans.

Par conséquent, le carton était plein, les critiques enthousiastes, les ventes records et la suite était déjà en préparation. Avec ce succès, l’éditeur ne compte quand même pas s’arrêter là. Et quoi de mieux que de se tourner vers une autre licence culte comme Le Seigneur des Anneaux.

D’après les infos révélées par Insider-Gaming, un jeu d’action/aventure à la troisième personne dans l’univers de Tolkien serait en cours. Derrière le projet, nous retrouvons Embracer Group, épaulé par l’Abu Dhabi Investment Office (ADIO) avec un gros budget d’environ 100 millions de dollars. Apparemment, le studio Revenge serait aux commandes du développement.

A new AAA Lord of the Rings game is reportedly in development — and aiming to “compete with Hogwarts Legacy.”



It’s said to be a third-person action title, partially funded by Abu Dhabi’s ADIO, with Embracer Group involved.

Announcement expected in the coming weeks. pic.twitter.com/sWgLFBzLww — Playnet Official (@playnetofficial) October 1, 2025

Leur objectif était de rivaliser directement avec Hogwarts Legacy. Tout laisse donc penser que ce nouveau titre adoptera une formule similaire. Vous savez, le monde ouvert, le scénario unique et l’immersion totale dans la Terre du Milieu.

Un nouveau univers à reconquérir

Toutefois, nous avons tous vu que les dernières tentatives n’ont pas brillé. Je me souviens bien du fiasco de The Lord of the Rings: Gollum en 2023. Mais cette fois, avec ce nouveau jeu, Embracer veut bel et bien redonner à la saga vidéoludique du Seigneur des Anneaux le prestige qu’elle mérite.

En plus, le groupe travaille aussi main dans la main avec Amazon Games sur un nouveau MMO dans la Terre du Milieu. La franchise prépare donc un grand retour, autant sur PC et consoles que sur grand écran.

Car oui, le jeu vidéo n’est qu’une pièce du puzzle. Warner Bros., New Line Cinema et Embracer prévoient également plusieurs films, dont La Chasse de Gollum. Andy Serkis reprendra même son rôle iconique, afin de renforcer le lien avec la trilogie de Peter Jackson.

Avec un budget XXL, une ambition assumée et une licence mythique, je pense que ce nouveau jeu Seigneur des Anneaux pourrait bien devenir le concurrent direct de Hogwarts Legacy. J’espère juste que les développeurs réussiront à transformer l’essai. Et nous les fans, nous serons là à guetter le moindre leak sur ce jeu comme des hobbits surveillant l’anneau unique.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.