Samsung Galaxy S26 Ultra vs S25 Ultra : les plus grosses améliorations attendues

Le S25 Ultra n’a même pas soufflé sa première bougie que son successeur fait déjà monter la pression. Si les fuites se confirment, le Galaxy S26 Ultra aurait de quoi secouer le haut de gamme avec une série d’améliorations bien senties.

Si tout se passe comme prévu, en 2026, Samsung devrait ouvrir 2026 avec trois modèles. Peut-être quatre si le fameux S26 Edge ressuscite. Parmi eux, celui qui attire tous les regards, c’est bien le S26 Ultra. Normal, il doit faire mieux qu’un S25 Ultra qui figure encore parmi les meilleurs smartphones du moment. En principe, l’exercice paraît simple. Pourtant, dans les faits, c’est plus nuancé. Car si le Galaxy S26 Ultra prépare quelques améliorations, certains choix risquent d’agacer.

Des nouveautés intéressantes

C’est vrai que côté écran, il n’y aurait pas de révolution. On resterait sur du 6,9 pouces en 120 Hz, comme avec le S25 Ultra. En revanche, l’une des améliorations notables du Galaxy S26 Ultra viendrait du design. Il serait plus fin, entre 7 et 8 mm, et légèrement plus large. Le smartphone serait aussi moins anguleux, avec un bloc photo encore plus proéminent.

The Samsung Galaxy S26 Ultra renders are out, and the design surely looks nicer. What do you think about the design? pic.twitter.com/y6VOMKweFn — Beebom (@beebomco) November 5, 2025

Puis vient l’info qui gratte. Le numériseur du S Pen pourrait disparaître afin de gagner en finesse. Une silhouette plus élégante, oui, mais peut-être au détriment du survol et de la sensibilité à la pression. Et ça, c’est le genre de décision qui peut faire grincer pas mal de dents.

Heureusement, le reste est plus enthousiasmant. Le nouveau Snapdragon 8 Elite Gen 5 met une claque au modèle précédent avec un gain de 26 % en mono-cœur. Mais aussi une progression de 24 % en multi-cœur et une hausse d’environ 30 % des performances graphiques.De quoi offrir un confort encore plus solide pour l’IA embarquée et les jeux les plus lourds.

La RAM resterait à 12 Go dans la plupart des pays. Pourtant, un modèle 16 Go + 1 To ferait son apparition sur certains marchés. Et qu’en est-il de l’autonomie ? On passerait enfin à 5 400 mAh, avec une charge filaire à 60 W et une charge sans fil à 25 W.

Please look at the memory comparison between Samsung and Huawei. Samsung itself is a memory manufacturer, but Samsung is not willing to give users more memory at all because TM Roh wants to make money too much.



S26，S26+

12+256，12+512



S26 Ultra

12+256，12+512，12+1T（In those… — PhoneArt (@UniverseIce) November 17, 2025

Des améliorations photo du Galaxy S26 Ultra

Selon les rumeurs, le Galaxy S26 Ultra conserverait le capteur 200 MP, mais les améliorations se situeraient ailleurs. Oui, Samsung jouerait la carte de la continuité. Attention toutefois, continuité ne rime pas avec stagnation. Parce que l’ouverture principale passerait à f/1.4, laissant entrer 47 % de lumière en plus. Cela promettrait de meilleures photos de nuit, moins de bruit et un rendu plus naturel.

Le téléobjectif périscopique 50 MP resterait aussi le même. En revanche, le téléobjectif 3x gagnerait un capteur 12 MP plus performant. Ajoutez à ça un nouveau laser AF et un moteur ProVisual Engine revu.

On pourrait dire que ces améliorations du Galaxy S26 Ultra semblent mineures. Pourtant, si elles se confirment, il y a de fortes chances que ce futur smartphone Samsung retrouve rapidement ses fans. Quoi qu’il en soit, le S25 Ultra reste un monstre parfaitement capable. Surtout maintenant que son prix est bien plus doux. Mais n’oubliez pas que tout cela n’est pour l’instant que rumeurs.

