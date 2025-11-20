Adobe rachète Semrush pour 1,9 Md$ et renforce son écosystème marketing

1,9 milliard de dollars. Voilà la somme colossale qu’Adobe sort pour mettre la main sur Semrush. Le but de cette union est de renforcer son influence auprès des équipes marketing, dans un secteur qui évolue très vite.

Evidemment, ce rachat rappelle un épisode récent. En 2023 déjà, Adobe a stoppé son projet d’acquisition de Figma, une opération valorisée à 20 milliards de dollars. Car les autorités britanniques et européennes ont bloqué cette tentative.

L’achat de Semrush dépend lui aussi de plusieurs validations réglementaires. Adobe vise une finalisation pour 2026, si les autorités donnent leur feu vert.

Semrush, un simple achat ? Impossible

Pour ceux qui ne le savent pas, Semrush est une plateforme connue pour ses outils SEO. Elle attire surtout les marques qui veulent comprendre leur visibilité sur le web. Pas si étonnant donc qu’Adobe ait effectué cette acquisition.

L’entreprise affirme que cette opération donnera aux équipes marketing une vue plus précise de leur présence en ligne. Les deux sociétés vont créer un ensemble solide, pensé pour un usage large et quotidien.

L’arrivée de Semrush dans l’écosystème Adobe vient renforcer une suite déjà bien installée. Les entreprises utilisent ces solutions pour suivre leur trafic, gérer leurs campagnes et analyser leurs résultats.

Adobe a déjà intégré l’IA dans plusieurs outils, y compris pour générer des publicités. Le groupe révèle aussi un agent IA pensé pour concevoir des campagnes pour les réseaux sociaux.

Adobe intégrera aussi les outils SEO qui aident les marques à apparaître dans les résultats générés par les modèles IA. Les recherches évoluent très vite avec l’essor de ces systèmes, et Semrush travaille déjà sur ces nouvelles formes de visibilité.

Ce rapprochement pourrait donner à Adobe une avance confortable dans la compréhension de ces comportements.

