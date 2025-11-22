La fin de la guerre Apple vs Google ? AirDrop marche enfin sur Android !

Fini les détours et les applis douteuses. AirDrop s’invite sur Android, grâce aux Pixel 10. Oui, Android et iPhone se parlent enfin.

Pendant des années, partager un fichier entre Android et iPhone relevait du parcours du combattant. Il fallait jongler entre mails, messageries et applis tierces souvent instables. Désormais, Google change les règles du jeu. Avec Quick Share, AirDrop fonctionne enfin avec Android. Pas besoin de passer par une application intermédiaire : un simple tap et le fichier est envoyé. Pour les utilisateurs, c’est le confort retrouvé.

AirDrop et Android : un duo désormais possible

C’est Quick Share qui permet à Android de franchir le mur qui le séparait d’iOS. Avec cette fonctionnalité, envoyer une photo ou un document à un iPhone devient instantané. Comment ? Il suffit que l’AirDrop du destinataire soit activé et le tour est joué.

En plus, Google insiste sur le fait que la connexion est directe, de pair à pair. Les données ne passent pas par un serveur et rien n’est enregistré. Bref, votre fichier reste privé et sécurisé.

Pour les sceptiques, la firme a même fait auditer le système par des experts en sécurité externes. Les plus exigeants en matière de sécurité sont aussi servis. Car Google a mis les petits plats dans les grands.

Le transfert repose sur Rust, un langage qui sécurise la mémoire et empêche les failles. Et le mieux ? Cette compatibilité est bidirectionnelle. Un iPhone peut lui aussi envoyer un fichier à Android via AirDrop et Quick Share.

Seulement pour les Pixel 10

Oui, j’avoue qu’une telle fonctionnalité fait envie. Pourtant, pour l’instant, elle reste exclusive aux Pixel 10. En revanche, Google promet de l’étendre à d’autres appareils Android dans les prochains mois. Alors, pas de panique, vous devriez en profiter d’ici peu. On n’a pas encore de date définie, mais cela arrive.

Les précédents essais d’interopérabilité, comme NameDrop sur OnePlus, nécessitaient des apps tierces. Ici, tout est natif. AirDrop et Android communiquent directement, sans aucun intermédiaire.

Et vous, qu’en pensez-vous ? Avez-vous hâte de tester AirDrop sur Android ? Pensez-vous que Google et Apple devraient collaborer davantage pour simplifier le partage de fichiers ? Partagez votre avis, la discussion est ouverte !

