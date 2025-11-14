Evitez le WiFi public : c’est un conseil de Google lui-même

Google déconseille désormais l’usage du WiFi public, accusé d’exposer ses utilisateurs à des attaques. Son rapport « Behind the Screen » décrit un environnement numérique saturé de fraudes, amplifié par l’explosion des arnaques textuelles.

Environ 94 % des utilisateurs d’Android ont déjà rencontré une tentative d’attaque par message. Cette dynamique crée un terreau idéal pour les pirates, qui exploitent la moindre faiblesse technique. Le WiFi public, souvent non chiffré, ouvre justement une porte béante vers des données sensibles. Google rappelle que ces réseaux laissent circuler des flux exploitables par n’importe quel acteur malveillant. Un pirate peut ainsi intercepter des mots de passe, surveiller une navigation, ou rediriger une victime vers des versions contrefaites de sites bancaires.

Risques cachés du WiFi public pointés par Google

Le rapport de Google note que les hotspots piégés forment la technique la plus courante sur un wifi public. Le hacker crée un réseau crédible, imitant celui d’un aéroport ou d’un café.

Le nom inspire souvent confiance. Une fois que la victime se connecte, l’attaquant peut intercepter le trafic, détourner une page ou injecter un certificat falsifié.

Un cas survenu en Australie en 2024 confirme la simplicité du procédé. Un individu avait installé de faux points d’accès dans plusieurs aéroports et collecté des milliers de connexions sans éveiller le moindre soupçon.

Le WiFi public sert de cible aux cybercriminels, qui exploitent identifiants et données de navigation pour profit illégal. Même les sites en HTTPS ne protègent pas entièrement. Car certains hackers redirigent les utilisateurs vers des versions non sécurisées ou manipulent les certificats.

Pour l’expert Troy Hunt, « le cadenas affiché ne garantit jamais une protection absolue ». Avant Google, l’ANSSI, la FTC américaine ou Panda Security recommandent depuis plusieurs années de limiter l’usage du WiFi public.

Google prône un changement d’habitudes plutôt qu’un bannissement strict. Les utilisateurs sont encouragés à privilégier la 4G ou la 5G lorsque cela reste possible.

Les bons réflexes pour limiter les risques

De manière plus surprenante, le rapport de Google souligne la banalité de ces pièges. L’attaque moderne adopte l’apparence d’un simple WiFi gratuit dans un café bondé. Une batterie externe, un petit routeur et un ordinateur suffisent à monter une opération complète.

Pour de grands maux, de grands remèdes ; et pour ce piège ridiculement simple, les solutions restent étonnamment claires. Google propose donc une série de pratiques simples et efficaces pour se protéger des Wifi publics.

La plus basique, c’est méfiez-vous des réseaux gratuitement accessibles. Désactiver l’auto-connexion aux réseaux publics. Vérifier le nom exact du réseau avant toute connexion.

Si vous devez vous connecter, évitez de naviguer sur des sites sensibles, notamment bancaires ou administratifs. Refuser toute installation ou tout formulaire proposé par un portail captif.

En cas de connexion d’urgence, activer un VPN fiable, de préférence payant. Désactiver AirDrop et tout partage de fichiers en public.

Enfin, oublier le réseau après usage pour éviter une reconnexion automatique. Mettre à jour régulièrement son smartphone afin de bénéficier des dernières protections.

