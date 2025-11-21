Après l’investissement de Nvidia, Nokia restructure ses services et lance une unité IA

Nokia réorganise ses activités et place l’intelligence artificielle au centre de sa stratégie. Le groupe crée une unité dédiée pour accélérer sa croissance après l’arrivée massive de Nvidia dans son capital.

Le géant finlandais cherche un second souffle depuis plusieurs années. L’arrivée d’un milliard de dollars injecté par Nvidia semble avoir donné un sérieux coup d’accélérateur à ses ambitions. Mais ce n’est pas fini. Nokia sépare maintenant son activité d’IA de ses télécoms pour mieux exploiter ce marché en pleine effervescence.

On y va ou on y va ?

Le groupe a décidé de restructurer ses activités pour avancer plus vite dans l’IA. Nokia crée une unité dédiée qui se concentrera sur les services cloud et l’infrastructure alimentée par l’IA. Cette division prendra en charge les centres de données, un domaine que le groupe considère comme son moteur de croissance.

Cette nouvelle branche s’éloigne des télécoms traditionnels. Les réseaux mobiles et les opérations de télécommunication rejoignent une unité distincte centrée sur l’infrastructure mobile. Chaque bloc poursuit un rôle différent dans la stratégie de Justin Hotard, arrivé à la tête du groupe en avril.

Pour Nokia, l’enjeu est de renforcer sa présence dans un secteur en pleine évolution. Hotard se présente comme un dirigeant prêt à repositionner le groupe avec une approche plus agressive dans les technologies liées à l’IA. L’entreprise s’appuie sur son image de fournisseur occidental fiable dans le domaine des réseaux sécurisés.

Cette restructuration intervient dans un climat de confiance renouvelé. Les investisseurs ont salué l’arrivée de Nvidia, avant de freiner leurs ardeurs face aux doutes du marché. L’action Nokia reste toutefois au-dessus de ses niveaux habituels malgré cette correction récente.

Le nouveau terrain de jeu de Nokia ?

La nouvelle unité réseau regroupera des éléments clés de l’infrastructure du groupe. Les réseaux optiques, l’Internet protocol et l’accès à large bande seront pilotés dans ce segment identifié comme un moteur de croissance. Nokia espère exploiter la demande croissante pour des infrastructures capables de supporter des services alimentés par l’IA.

Le groupe prépare aussi un mouvement vers le secteur de la défense. Une petite unité indépendante verra le jour pour répondre à des besoins spécifiques, surtout aux États-Unis. Nokia compte s’appuyer sur ses solutions fédérales déjà déployées dans ce pays pour gagner du terrain dans ce marché stratégique.

Le recentrage sur l’IA et le cloud marque une rupture avec le modèle historique du groupe. Nokia s’éloigne de son activité réseau classique pour viser une croissance plus rapide dans les technologies de nouvelle génération. Les investisseurs semblent prêts à accompagner cette transition, malgré une volatilité évidente.

Cette dynamique s’inscrit dans une stratégie financière annoncée par Nokia. Le groupe vise un bénéfice d’exploitation compris entre 2,7 et 3,2 milliards d’euros d’ici 2028. Ce niveau serait supérieur aux performances des douze derniers mois, un signal important pour les marchés.

Nokia entre donc dans une phase intense de transformation. Le pari sur l’IA et le cloud devrait guider ses prochaines années, avec Nvidia en soutien massif.

