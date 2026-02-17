PS6 repoussée, Switch 2 plus chère… la crise de la RAM balafre le gaming

La crise de la RAM commence à produire ses effets. Et on dirait que le secteur de gaming encaisse déjà le choc. Parce que non seulement on devrait acheter plus cher la Switch 2, mais aussi la PS6 pourrait se faire attendre plusieurs années supplémentaires.

Attendre la PS6 jusqu’en 2029 et payer plus cher la Switch 2, voilà déjà les premières répercussions concrètes de la crise de la RAM. Depuis des mois, la pénurie de mémoire vive s’installe. Et en 2026, son prix s’envole.

Le problème, c’est que le choc dépasse désormais les fabricants de puces. Il atteint directement les consoles de nouvelle génération. Sony pourrait retarder la PS6, tandis que Nintendo envisagerait un tarif supérieur aux 450 dollars évoqués pour sa Switch 2.

Sony pourrait repousser la PS6 jusqu’à 2029

Sony n’a encore rien officialisé concernant l’année de lancement de la PS6. Mais à en croire les informations relayées par Bloomberg, tout laisse penser que cette future console ne serait pas pour 2027 comme le prévoyaient certaines rumeurs. Le site parle d’un lancement vers 2028, voire 2029.

Vous vous demandez peut-être quel est le rapport entre la pénurie de la RAM et le décalage du lancement de la PS6 ? Le lien est direct. En effet, cette console dépend de la mémoire vive pour offrir un saut de puissance crédible. Or, la pénurie actuelle de RAM fait grimper les coûts de production des composants clés. De ce fait, concevoir une console performante devient beaucoup plus cher pour Sony.

Une console next-gen intègre une grande quantité de RAM rapide pour gérer graphismes, ray tracing et IA embarquée. Si le prix de cette mémoire explose, le coût global de la machine augmente aussi. Sony se retrouve alors face à un dilemme stratégique : lancer la console au prix fort, ou repousser sa sortie pour attendre une stabilisation du marché.

La situation se complique car la demande en mémoire vive explose à cause de l’IA générative et des data centers. Ces acteurs achètent en priorité les stocks disponibles. Les consoles, produites en très gros volumes, deviennent ainsi moins prioritaires dans la chaîne d’approvisionnement.

En repoussant la PS6, Sony gagnerait du temps pour sécuriser des composants moins chers et préserver un prix de vente compétitif. Mais il semble que Nintendo n’envisage pas la même stratégie que Sony pour la PS6 avec la Switch 2.

Nintendo surveille les prix de la Switch 2 de très près

Du côté de Nintendo, la stratégie se montre plus prudente mais tout aussi sensible. Le constructeur surveille l’évolution du marché de la mémoire avec attention. Le président Shuntaro Furukawa a reconnu la volatilité actuelle.

Toujours selon Bloomberg, la Nintendo Switch 2 pourrait ainsi voir son tarif évoluer. La console est sortie à l’été 2025, juste avant que le prix de la RAM n’explose. Mais des analyses évoquent une hausse possible au-delà des 450 dollars envisagés dès cette année.

Attention toutefois, rien d’officiel sur le montant exact. Pourtant, la tendance inquiète déjà. Nintendo affirme que l’impact immédiat sur les bénéfices reste limité. Toutefois, la firme anticipe sur le moyen et long terme. Les fluctuations de la mémoire obligent à ajuster chaque projection commerciale.

Les tensions sur la mémoire ne concernent pas seulement la PS6 et la Switch 2. Certains analystes évoquent aussi une pression possible sur les consoles Xbox. D’après Respawn, la pénurie mondiale de DRAM pourrait pousser Microsoft à augmenter à nouveau le prix des consoles Xbox Series X et Series S. La firme aurait même déjà prévenu ses partenaires des risques de pénurie.

Une pénurie de mémoire qui dépasse le gaming

Le problème dépasse largement les consoles. La pénurie de mémoire touche aussi d’autres appareils high-tech. Les fabricants d’ordinateurs et de serveurs ressentent d’ailleurs déjà cette pression.

Cette pénurie de RAM a des conséquences néfastes qu’on n’imaginait pas. Mais jusqu’où pourrait-elle aller ? Les experts s’inquiètent déjà de l’effet domino sur l’industrie.

Si les prix de la mémoire continuent de grimper, les constructeurs pourraient réduire la quantité de RAM dans les prochaines consoles pour limiter les coûts. Ce qui freinerait l’innovation graphique et la fluidité des jeux.

Certains studios risquent aussi de revoir leurs ambitions techniques, car développer pour des machines moins puissantes devient contraignant. Et au-delà des consoles, les accessoires connectés, casques VR et PC gaming pourraient eux aussi subir des retards ou des hausses de prix.

La crise de la RAM ne se limite donc pas à un report de sortie ni à un ticket plus cher. Elle pourrait remodeler tout le paysage du gaming. Croyez-moi, le secteur est sur le point de changer, et ça commence dès aujourd’hui.

