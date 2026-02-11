PS6 : un monstre surpuissant avec 30GB de RAM ? Tout ce qu’on sait déjà

32 Go de mémoire pour la prochaine PlayStation ? Une rumeur affirme que la PS6 pourrait embarquer une quantité de RAM jamais vue sur console. Si les fuites disent vrai, vous pouvez vous attendre à une machine hors norme.

La PS6 n’arrivera pas avant plusieurs années. Pourtant, elle alimente déjà les fantasmes. Les rumeurs se multiplient et certaines viennent de sources bien connues des forums spécialisés. Cette fois, on parle de mémoire vive. Il semble que la PS6 embarquerait une RAM, assez pour faire tourner les jeux les plus exigeants sans broncher. Et si Sony préparait une console taillée pour l’ère de l’IA et du ray tracing massif ? Voici ce que l’on sait à ce stade.

Une PS6 avec une RAM 32 Go : une hypothèse crédible ?

Avant toute chose, sachez que la fuite vient du leaker KeplerL2, indiqué via VideoCardz. Si vous suivez l’actualité hardware, ce nom ne vous est sans doute pas inconnu. Il s’est déjà illustré avec plusieurs informations techniques relayées sur des forums spécialisés comme NeoGAF. Il ne balance pas des rumeurs au hasard.

Cela ne garantit rien, bien sûr. Mais son historique donne un certain poids à ses affirmations. Disons que ce type de source mérite qu’on tende l’oreille.

Ainsi, selon le leaker, le PS6 intégrerait 32 Go de DDR7. C’est une information importante, puisque ça apporte beaucoup de changement pour l’expérience utilisateur. Cette RAM doublerait la capacité de la génération actuelle.

Techniquement, c’est tout sauf anodin. Avec 32 Go de RAM, la PS6 offrirait une marge énorme aux développeurs. Les textures deviennent ultra détaillées, les environnements plus denses et l’IA plus ambitieuse. La mémoire ne briderait plus les projets.

Une console avec autant de mémoire viserait déjà les standards de la fin de génération, pas ceux du lancement, comme le confirme Tom’s Guide..

Même la PS6 portable embarquerait une bonne quantité de RAM

Les rumeurs ne concernent pas seulement la PS6 classique. Une version portable avec 24 Go de RAM LPDDR5X circule aussi. C’est une bonne nouvelle pour ceux qui aiment jouer en déplacement. Il ne serait plus nécessaire de se priver des meilleurs jeux, même quand on est dehors.

Selon le leak, la PS6 ne viserait pas seulement un simple gain de fluidité. Les jeux seraient conçus avec des architectures totalement repensées, capables de gérer davantage d’objets simultanément et de lancer plus de calculs en arrière-plan.

Les mondes paraîtraient ainsi plus vivants, et la RAM jouerait un rôle central pour soutenir toutes ces améliorations.

Avec une telle évolution, je vois surtout une opportunité. Les studios pourraient arrêter de jongler avec des compromis mémoire constants. La PS6 deviendrait donc un terrain d’expérimentation plus libre.

On a quoi à gagner avec une telle RAM ?

Presque tout ! Parce que l’enjeu des 32 Go de RAM sur PS6 ne se limite pas à « plus c’est gros, mieux c’est ».

D’abord, avec 32 Go de RAM, Sony donnerait aux studios une marge énorme pour concevoir des jeux sans constamment couper dans les textures, les PNJ ou les systèmes en arrière-plan. Aujourd’hui, la mémoire impose encore des arbitrages. On compresse, on charge par zones, on limite certains effets. Plus de RAM, c’est moins de concessions.

Ensuite, il y a la question d’IA et des systèmes dynamiques qu’il est aujourd’hui impossible de ne pas évoquer. Les jeux deviennent plus complexes avec une IA plus crédible des mondes persistants et de simulations en temps réel. Tout cela consomme de la mémoire. Une PS6 avec 32 Go de RAM pourrait ainsi soutenir ces ambitions sans étranglement technique.

Troisième point, plus stratégique : la longévité. Si Sony part sur 32 Go dès le lancement, la console pourrait rester compétitive plus longtemps. On éviterait l’impression d’un hardware déjà à la limite au bout de trois ou quatre ans.

Mais il y a un revers. Vous savez très bien qu’aujourd’hui, la DDR7 coûte cher. Il ne faut donc pas s’attendre à un prix bas pour 32 Go de RAM pour la PS6. Or la pénurie de RAM ne devrait pas se stabiliser avant 2028. L’enjeu économique devient central. Sony devra choisir entre machine ultra ambitieuse et prix maîtrisé. Trop haut, et une partie des joueurs hésitera.

Donc oui, l’enjeu dépasse la fiche technique. C’est une question d’équilibre entre vision technologique, créativité des studios et accessibilité pour les joueurs. Et c’est là que la PS6 jouera sa vraie partie.

