Triste nouvelle : La Steam Machine de Valve ne sortira pas tout de suite

La Steam Machine de Valve ne sortira pas de si tôt apparemment. C’est une nouvelle que les joueurs PC redoutaient depuis plusieurs semaines.

Valve avait annoncé la Steam Machine en Novembre et elle devait arriver au premier trimestre 2026. Elle devait marquer le grand retour de Valve sur le terrain du hardware de salon. Mais les choses ne se déroulent pas comme prévu. Valve reconnaît qu’elle aurait dû être en mesure de communiquer un prix et une date de sortie… ce qui n’est toujours pas le cas.

Pourquoi la Steam Machine de Valve prend-elle du retard ?

Dans un billet de blog officiel, l’entreprise admet que le calendrier initial est compromis. En cause, un facteur devenu tristement familier dans l’industrie technologique. Je parle bien sûr de la pénurie de composants mémoire.

La pénurie de mémoire bouleverse les plans de Valve

Valve pointe directement du doigt les pénuries de mémoire et de stockage. Leur impact s’est d’ailleurs fortement aggravé depuis l’annonce de la Steam Machine de Valve. Ces tensions sur le marché font grimper les prix du matériel PC et compliquent toute projection fiable. Cela s’applique aussi bien sur le coût final que sur les volumes de production.

Au milieu de cette instabilité, Valve préfère temporiser plutôt que d’annoncer un tarif qu’elle ne pourrait pas tenir. La société explique devoir « revoir le calendrier d’expédition et la stratégie de prix ». Elle devra le faire également pour le Steam Frame et le Steam Controller.

Une sortie toujours prévue, mais pas pour bientôt

Malgré ce retard, l’entreprise américaine se veut néanmoins rassurante. Elle affirme que son objectif reste de lancer cette nouvelle console au cours du premier semestre de l’année. Cela suggère donc un report de quelques mois plutôt qu’un énorme glissement pour la Steam Machine de Valve. Cette déclaration rejoint d’ailleurs les propos qu’ils ont tenus lors d’un récent appel financier d’AMD. Il évoquait toujours un lancement début 2026.

Cependant, dans les faits, le flou persiste. Valve n’avance aucun mois précis. D’autant plus qu’elle insiste sur la nécessité d’attendre une stabilisation du marché avant de s’engager publiquement.

Et le prix de la Steam Machine risque de piquer

Dès le départ, Valve avait prévenu qu’elle tarifierait ce produit comme un PC équivalent en termes de performances. À l’automne dernier, de nombreuses estimations situaient son prix autour de 800 dollars, donc un peu moins de 700 euros. Aujourd’hui, ce scénario semble de plus en plus optimiste.

Avec la flambée des coûts de la mémoire et des composants, certains observateurs estiment que le prix pourrait dépasser les 1 000 dollars. Cela équivaut à environ 850 euros. Une hausse qui risquerait de freiner l’adoption de cette Steam Machine de Valve pourtant pensée comme un pont entre console et PC.

Des performances défendues malgré tout

Face aux inquiétudes, Valve a également tenu à clarifier les performances de la machine. Certes, elle intègre un GPU 8 Go considéré comme milieu de gamme. Cela dit, l’entreprise affirme que la majorité des jeux Steam peuvent tourner en 4K à 60 images par seconde. Cela est possible grâce aux technologies d’upscaling d’AMD.

Valve reconnaît toutefois que l’on devra privilégier une résolution interne plus basse pour conserver une expérience fluide. Ou alors, un FPS réduit. Dans tous les cas, on en saura sans doute plus lorsque la Steam Machine sortira.

