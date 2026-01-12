Steam Machine : ce revendeur dévoile le prix, et ça va faire mal où je pense

Jusqu’à quel prix seriez-vous prêt à acheter la Steam Machine ? Parce qu’apparemment, cette console serait proposée à un tarif que seuls les vrais fans accepteraient de payer.

Depuis sa présentation en fin d’année dernière, la Steam Machine intrigue. Et pas seulement à cause de son look unique. Valve coche presque toutes les cases. En plus de sa forme, elle dispose d’une puce AMD personnalisée. Elle embarque aussi un GPU RDNA 3 avec 8 Go de mémoire vidéo, ainsi que 16 Go de RAM.

Et surtout, la console embarque SteamOS, ce système maison capable de faire tourner des jeux Windows parfois mieux que Windows lui-même. Le tout branché directement sur la télé du salon, manette en main, comme une console classique. Intéressant, n’est-ce pas ? Sauf que le prix dévoilé pour la Steam Machine fait rapidement retomber cet enthousiasme.

La Steam Machine à ce prix ? Valve vise haut

Le site Smarty.cz a listé la Steam Machine dans deux configurations attendues : 512 Go et 2 To de stockage. Rien d’anormal jusque-là. Sauf que les prix, invisibles sur la page, seraient directement inscrits dans le code source. Les chiffres ont ainsi fuité.

Selon ce listing, la version 512 Go serait affichée à environ 816 € HT, tandis que la version 2 To grimperait à 918 € HT. Une fois les taxes ajoutées, on parle respectivement de 988 € et 1 111 € TTC. Oui, il faudrait donc débourser plus de 1 000 € TTC pour une telle console.

On est donc très loin de l’idée d’une console à 500 €, alignée sur les standards PlayStation et Xbox. Pourtant, Valve l’avait plus ou moins annoncé. La Steam Machine ne sera pas subventionnée. Il n’y aura pas de ventes à perte compensées par les jeux Steam. Le constructeur promet un tarif équivalent à celui d’un PC aux composants similaires.

Une fatalité ou un faux signal ?

Évidemment, prudence. Les revendeurs utilisent souvent des prix temporaires, de simples placeholders en attendant l’annonce officielle. Ces montants peuvent être ajustés à la hausse ou à la baisse. Mais il est difficile d’ignorer le contexte actuel.

Le marché du hardware est par ailleurs sous tension. La mémoire coûte cher, et le stockage NVMe aussi. Et même si la RAM DDR5 utilisée par Valve n’est pas la plus prisée par l’IA, l’explosion des investissements dans ce secteur accapare les capacités de production. De ce fait, tout le monde trinque, y compris le matériel grand public.

Dans ce contexte, une Steam Machine autour des 1 000 € n’a malheureusement rien de délirant. Reste à savoir si les joueurs suivront. Parce qu’à ce prix-là, certains préféreront monter leur propre PC. D’autres miseront sur un Steam Deck ou attendront une éventuelle révision plus abordable.

Attention toutefois, ces informations ne sont encore que des rumeurs. Il faut attendre la confirmation de Valve pour connaître le vrai prix de la Steam Machine. Mais l’attente ne devrait plus être très longue, puisque le lancement est toujours prévu avant fin mars.

