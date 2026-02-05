La prochaine Xbox arrive en 2027, et voilà pourquoi il faut la surveiller de près

Alors que Sony peaufine ses plans dans l’ombre, Microsoft sort enfin du bois pour confirmer que sa prochaine Xbox arrivera bien en 2027. La firme de Redmond prépare une machine de guerre avec l’aide précieuse d’AMD.

La prochaine génération de Xbox commence doucement à se dévoiler. Pas via un trailer spectaculaire ni par une keynote millimétrée. Mais par une déclaration stratégique venue d’AMD. Microsoft prépare le futur de son écosystème hardware avec une échéance fixée à 2027. Et à en croire les promesses, cette future console joue déjà son va-tout pour séduire des joueurs de plus en plus sceptiques.

Xbox sortira en 2027 ? Non ce n’est pas une rumeur

Lisa Su, PDG d’AMD, l’a confirmé. Le développement de la prochaine console Xbox progresse bien pour un lancement en 2027.

Cette attente de près de deux ans en vaut la peine, puisqu’il semble que Microsoft prépare une console hors pair. D’abord, cette future machine reposera sur un processeur AMD personnalisé. C’est un choix logique. Microsoft et AMD collaborent déjà depuis plusieurs générations. La continuité rassure. La stratégie aussi.

During the earnings call today, Lisa Su, AMD’s CEO, shared that Valve is on track to begin shipping its AMD-powered Steam Machine early this year. pic.twitter.com/to46z4CT7n — ‎Gabe Follower (@gabefollower) February 4, 2026

En plus, La future console embarquera un système sur puce totalement personnalisé pour écraser la concurrence actuelle. Selon les informations relayées par Engadget, cette architecture promet des performances de haut vol. On parle ici de technologies issues de la gamme Strix Halo Ryzen AI Max.

Ce processeur offre déjà des performances semblables à une carte graphique RTX 4060 sur des appareils mobiles. Le résultat prend alors forme dans un boîtier optimisé pour le jeu vidéo domestique.

Une Xbox pensée comme un PC hybride haut de gamme

Le constructeur américain veut effacer l’ardoise des ventes décevantes de la génération actuelle. La présidente de la branche jeu, Sarah Bond, évoque même une machine PC hybride particulièrement ambitieuse. D’après le média VGC, ce concept mystérieux pourrait transformer notre manière de consommer les titres du catalogue Microsoft.

L’intégration du convertisseur FSR Redstone garantira une fluidité exemplaire sur les écrans 4K et au-delà. Les ingénieurs visent une expérience haut de gamme pour justifier le tarif salé de l’appareil.

Lancement du Xbox en 2027 : une concurrence plus dense que jamais

Le comble ? L’annonce de cette date place Microsoft en confrontation directe avec la PS6 de Sony. Les deux géants sortiront leurs armes simultanément. Toutefois, la stratégie diffère radicalement cette fois-ci.

De ce fait, Microsoft doit absolument reconquérir un public échaudé par les récentes augmentations de prix de ses services. La marque a perdu de sa superbe face à une concurrence qui ne fait aucun cadeau. Le succès dépendra de la capacité de la machine à se démarquer techniquement.

Malgré la puissance annoncée, le défi reste immense face à l’arrivée d’une potentielle Steam Machine début 2026. Valve possède un catalogue immense et une cote de popularité qui fait trembler les acteurs historiques.

Microsoft doit donc prouver que son matériel apporte une réelle plus-value par rapport à un ordinateur classique. La disparition progressive des exclusivités fragilise l’identité même de la plateforme depuis quelques mois. Chaque détail technique comptera pour convaincre les acheteurs de repasser à la caisse.

Pourquoi il faut malgré tout garder cette Xbox à l’œil ?

Le problème n’est plus la puissance. Le souci vient de l’écosystème. Aujourd’hui, les jeux Xbox sortent presque partout, du PC au Cloud. Parfois même chez la concurrence.

La fin des exclusivités change la perception de la marque. Acheter une Xbox ne garantit plus l’accès à des jeux uniques. Un PC et une PS5 couvrent déjà l’essentiel.

Microsoft assume ce virage. Le Xbox Game Pass reste le pilier central. Mais une console dédiée perd mécaniquement de son attrait.

Dans ce contexte, convaincre les joueurs d’investir dans un nouveau matériel devient un défi sérieux.

Or, malgré tout, ignorer cette future Xbox serait une erreur. Microsoft prépare quelque chose de différent. Une machine plus puissante, plus flexible et plus proche du PC n’est pas rien.

Si le prix reste maîtrisé, la proposition pourrait séduire. Surtout pour les joueurs déjà investis dans l’écosystème Xbox et le Game Pass. Reste à voir si lors de son lancement en 2027, Xbox trouvera son public.

