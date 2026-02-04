La Nintendo Switch est enfin la console la plus vendue : retour sur 10 ans de règne

Après près de dix ans de présence sur le marché, la Nintendo Switch atteint un sommet historique. La console hybride dépasse enfin la Nintendo DS et s’impose comme la machine la plus vendue jamais produite par Nintendo.

La Nintendo Switch a dépassé la Nintendo DS et devient officiellement la console la plus vendue de tous les temps chez Nintendo. Ce sacre longtemps attendu, récompense une longévité hors norme et une stratégie maîtrisée de bout en bout depuis son lancement en mars 2017.

Lors de ses précédents résultats financiers, Nintendo avait déjà indiqué que l’écart entre la DS et la Switch n’était plus que de 10 000 unités. Sur le seul trimestre octobre-novembre-décembre 2025, la Switch a ajouté 1,36 million d’exemplaires à son compteur. Le Monde rapporte que 155,37 millions de consoles vendues à travers plusieurs pays. La DS est officiellement dépassée.

Une décennie de ventes impressionnantes pour la Nintendo Switch

Ce succès repose avant tout sur une endurance exceptionnelle. Car voir une console approcher les 160 millions d’unités après presque neuf ans de commercialisation reste extrêmement rare dans l’industrie.

La Nintendo Switch continue même de se vendre sur l’année fiscale 2025/2026. Et cela, avec déjà plus de 3,25 millions d’unités écoulées. Alors qu’il reste encore un trimestre complet à venir. Certes, le rythme ralentit, mais la performance reste remarquable pour une machine lancée en 2017.

Dans le détail, la trajectoire de la Nintendo Switch est parlante. Après un démarrage logique en demi-teinte sur sa courte fenêtre 2016/2017 (2,74 millions), les ventes ont rapidement explosé. Les années suivantes oscillent régulièrement entre 15 et plus de 20 millions d’unités par an.

Le sommet absolu reste l’année fiscale 2020/2021, avec 28,83 millions de consoles vendues. C’est un énorme chiffre, probablement comparable aux meilleures années de la PS2 ou de la DS, même si les données précises de l’époque manquent.

Cette régularité sur presque une décennie explique pourquoi la Switch a fini par dépasser la DS. Là où beaucoup de consoles s’essoufflent brutalement, la Nintendo Switch a su maintenir un volume solide année après année, y compris sur la fin de cycle.

Peu de déclinaisons, beaucoup de jeux, et un dernier record en ligne de mire

Par ailleurs, la Nintendo Switch a accompli un exploit avec moins de déclinaisons que la DS. Cette dernière avait connu quatre versions successives, de la DS originale à la DSi XL. La Nintendo Switch s’est contentée de trois modèles. Notamment, la version originale, la Switch Lite et la Switch OLED. Une gamme plus lisible, qui n’a pourtant jamais freiné son adoption.

Mais là où la Switch écrase totalement la concurrence interne, c’est sur les ventes de jeux. La DS n’a jamais atteint le milliard de titres vendus. La Nintendo Switch, elle, a dépassé ce seuil depuis longtemps.

Selon les derniers chiffres communiqués par Nintendo, plus de 1,5 milliard de jeux ont été écoulés. C’est un indicateur de l’engagement des joueurs et de la force du catalogue, porté par des licences comme Mario, Zelda, Pokémon ou Animal Crossing.

Reste maintenant une question qui anime tous les observateurs. La Nintendo Switch peut-elle battre la PlayStation 2 et ses 160 millions d’unités ? L’objectif est proche, mais loin d’être garanti. L’arrivée de la Switch 2, déjà disponible, ralentit mécaniquement les ventes du modèle original. La nouvelle console cannibalise une partie de la demande, même si Nintendo peut se réjouir d’un lancement record, nettement supérieur à celui de la première Switch à son époque.

Quoi qu’il arrive, la conclusion est déjà claire. En devenant la console la plus vendue de l’histoire de Nintendo, la Switch signe un règne de près de dix ans absolument exceptionnel. Le record ultime de la PS2 tombera peut-être ou peut-être pas. Nous le découvrirons ensemble dans les prochains mois.

