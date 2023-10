Nintendo Switch : ces 10 jeux valent une fortune ! Vous les avez à la maison ?

Lorsque Nintendo a révélé la Nintendo Switch et ses jeux les plus rares, les réactions étaient empreintes d’excitation. Après l’expérience mitigée de la Wii U, avec des ventes en deçà des attentes, il y avait des craintes quant à la possibilité d’une nouvelle déception.

Cependant, l’histoire nous a montré que la Nintendo Switch a rapidement conquis le cœur des joueurs et est devenue l’une des consoles les plus populaires du marché, continuant de dominer l’industrie. La capacité de jouer à la maison sur un téléviseur ou de transporter la console avec soi à tout moment a été une fonctionnalité très appréciée, et cela a entraîné l’arrivée de plus en plus de jeux sur cette console hybride. Qu’il s’agisse de ports, de remasters ou de titres originaux, voici les 10 jeux les plus chèrs de tous les temps disponibles sur la Nintendo Switch.

10 jeux Nintendo vendus à un prix exorbitant

Après avoir aperçu un exemplaire de Super Mario 3D All Stars vendu à 95 € sur x.com dans une boutique de jeux, nous nous sommes interrogés sur les jeux les plus recherchés de la console (en Europe) et ceux qui se vendent à des prix élevés sur le marché de l’occasion. Voici la liste, qui pourrait vous réserver quelques surprises !

Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition – Edition Limitée – Limited Run #055 – 403 € ;

The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Edition Limitée – 338 € (complet) ;

Celeste – Limited Run #23 – 324 € ;

SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake BFF Edition – 241 € (complet) ;

Bob l’Éponge: Bataille pour Bikini Bottom – Rehydrated F.U.N Edition – 233 € (complet) ;

Darksiders: Genesis – Nephilim Edition – 227 € (complet) ;

Destroy All Humans Crypto-137 – Edition Spéciale – 212 € (complet) ;

Xenoblade Chronicles 2 – Edition Collector – 203 € (complet) ;

House Flipper – Signature Edition – 202 € (complet) ;

Children of Morta – Signature Edition (prix non spécifié).

Ces prix reflètent la demande pour ces jeux rares ou éditions limitées sur le marché de la collection de jeux vidéo. Les jeux plus anciens et les éditions spéciales peuvent d’ailleurs atteindre des valeurs élevées. En particulier lorsqu’ils sont complets et en bon état.

Chasse au trésor : quand les collectionneurs se lancent dans une course aux jeux rares

Même si la Nintendo Switch est une plateforme de jeu relativement récente, il existe déjà des jeux rares qui ont une grande valeur pour les collectionneurs. Les amateurs de jeux vidéo se sont lancés sérieusement dans la quête des titres les plus rares et les plus difficiles à trouver.

La plupart des jeux rares sont associés à des consoles rétro qui ne sont plus produites depuis des décennies. Ce qui a conduit à la perte ou à l’endommagement de nombreux exemplaires au fil du temps. Cependant, cela ne s’applique pas toujours aux jeux de la Nintendo Switch.