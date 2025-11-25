Xbox, PS5, Switch 2… la pénurie de RAM va-t-elle augmenter les prix ?

Les prochains mois pourraient être difficiles pour les joueurs. Les prix des consoles pourraient bientôt changer à nouveau.

Voyez-vous, la mémoire vive, que vous connaissez sous le nom de RAM, manque partout. Les géants de l’IA ont tout avalé car les besoins des data centers explosent sous l’effet des usages liés à l’IA.

De leur côté, les fabricants peinent à fournir assez de mémoire à toutes les industries. Les consoles se retrouvent ainsi dans une file d’attente qui s’allonge chaque mois. Or, comme vous le savez, la RAM, c’est un élément vital pour les consoles.

Le timing ne pourrait pas tomber plus mal pour les acheteurs

Si vous voulez tout savoir, Microsoft envisage déjà une nouvelle hausse du prix des Xbox Series X et S. A ce qu’il parait, le groupe a prévenu plusieurs partenaires d’une possible flambée tarifaire.

Et pourtant, depuis 2020, les tarifs des Xbox ont déjà connu deux augmentations. En France, la Series X est passée de 499,99 € à 599,99 €. Une troisième hausse se profilerait donc, selon la chaîne Moore’s Law Is Dead.

Les versions américaines ont aussi été touchées fin octobre avec des hausses allant jusqu’à 70 dollars. L’écart avec les tarifs d’origine devient difficile à ignorer pour les joueurs. Les stocks risquent même de s’épuiser à court terme.

Et la PS5 dans tout ça ? Rien à signaler ?

Sony semble mieux préparé face à cette crise de mémoire vive. La firme aurait acheté des volumes massifs de GDDR6 à bas prix il y a plusieurs mois. Cette anticipation lui évite pour l’instant une hausse tarifaire.

La baisse du prix de la PS5 durant le Black Friday en est un exemple parlant. Le constructeur affiche une confiance rare dans ce climat tendu. Ses stocks assurent une stabilité appréciée par les joueurs.

Selon Moore’s Law Is Dead, Sony aurait pris le problème très tôt. L’entreprise disposerait d’un stock suffisant pour absorber la hausse. Les chaînes de production tournent sans perturbation majeure.

Les revendeurs continuent d’appliquer des remises temporaires. Une situation presque paradoxale face aux difficultés rencontrées par Microsoft. Elle renforce aussi l’image d’un constructeur prudent et stratégique.

Et les autres face à cette pénurie de RAM ?

La mémoire DRAM affiche une augmentation historique en 2025. Les analystes évoquent +172 % sur un an, un niveau rarement atteint. Cette flambée serait directement liée aux besoins massifs de la filière IA.

OpenAI aurait signé des accords industriels avec Samsung et SK Hynix dans le cadre du projet Stargate. Ce programme pourrait absorber près de 40 % de la production mondiale de DRAM. Les secteurs « non prioritaires » subissent alors un effet domino. Les consoles se retrouvent en bas de la pile.

Certains fabricants d’ordinateurs commencent même à sécuriser leurs stocks. Ils négocient des contrats sur plusieurs années, ce qui accentue encore la tension. L’offre disponible chute, les prix montent et les marges des constructeurs reculent.

Les observateurs prévoient une crise jusqu’en 2026, voire 2027. Le jeu vidéo n’est donc qu’un segment parmi d’autres impactés. Les smartphones, les PC et les casques VR pourraient suivre.

