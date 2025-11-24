Accessibilité numérique : la nouvelle stratégie de croissance des marques en 2025

Les équipes marketing affrontent une pression constante. Elles doivent attirer plus d’audience, convertir plus vite et garder des clients impatients, avec des budgets qui fondent. Pendant que les tableaux de bord clignotent, un problème persistant limite la croissance. L’accessibilité numérique bloque encore trop de parcours clients, malgré des années de transformation.

Le Digital Marketing World Forum rappelle ce point de façon directe. L’événement réunit des spécialistes de l’IA, des données, du CRM, du SEO, du contenu, du social et de l’e-commerce dans plusieurs grandes villes. Au milieu de ces sujets très techniques, un thème revient chez les experts présents. Les lacunes d’accessibilité impactent les ventes plus que ce que les marques imaginent.

AccessiWay a mené une étude auprès de 5 000 consommateurs européens. Les résultats changent l’idée que beaucoup se font du sujet. Les consommateurs ne signalent pas seulement un inconfort, ils partent sans terminer leurs achats.

Les jeunes sont les plus rapides à quitter une expérience inaccessible. Cela crée un effet d’érosion qui pèse lourd sur la croissance. Les équipes marketing cherchent de nouveaux clients, alors que leur propre parcours perd des prospects prêts à acheter.

Pourquoi autant de sites laissent filer les clients ?

Dans l’étude, 61 % des utilisateurs disent avoir abandonné un achat pour cause d’accessibilité insuffisante. Ce chiffre montre une réalité que beaucoup sous-estiment. Les jeunes adultes, souvent très connectés, quittent encore plus vite les parcours complexes.

Les obstacles identifiés sont simples à corriger. Texte minuscule, navigation confuse, pop-ups trop insistants, ergonomie mobile déséquilibrée. Ces détails paraissent anodins, pourtant ils agissent comme un barrage invisible.

Les chiffres annuels donnent une idée du manque à gagner. En Europe, plus de 50 milliards d’euros de transactions seraient freinés par ces obstacles. Ce serait la fuite la plus évitable dans la chaîne marketing actuelle.

L’analyse de Semrush apporte un éclairage supplémentaire. Les sites accessibles enregistrent 23 % de trafic organique en plus. Ils se positionnent aussi sur 27 % de mots-clés supplémentaires. Pendant ce temps, plus de 70 % des sites restent en dessous des standards de base.

Et maintenant que la loi évolue, qu’est-ce qui bloque encore ?

La réglementation européenne sur l’accessibilité s’applique depuis juin. Pourtant, les expériences numériques restent souvent difficiles à parcourir. Les consommateurs n’attendent pas une mise en conformité progressive. Ils partent vers les services les plus simples à utiliser.

Il faut donc que les équipes marketing comprennent ce changement. L’accessibilité est de devenu un levier de différenciation et plus seulement une obligation légale. Elle touche directement la visibilité, la conversion et la rétention.

Au DMWF, des marques internationales présenteront leurs stratégies d’intégration. Il ne sera pas question de recettes toutes faites. Les retours porteront sur des pratiques testées sur le terrain et éprouvées dans des environnements complexes.

AccessiWay détaillera son modèle intégré à Amsterdam, les 25 et 26 novembre. Les équipes combinent audits experts, tests réels avec des personnes en situation de handicap et outils automatisés alimentés par l’IA. Le modèle s’appuie sur les normes WCAG et EN 301 549. Il est pensé pour les environnements marketing pressés et souvent très variés.

Le rendez-vous est donné au stand 264 pour découvrir ces démonstrations et les résultats de l’étude complète. Les visiteurs pourront aussi tenter de repartir avec une paire de lunettes Meta Quest 3S.

