Il teste la PS5 Pro pendant 1000 heures, et révèle si vous devez l’acheter ou pas

Ça fait un an que la PS5 Pro est sortie, et elle fait toujours parler d’elle, et un expert de chez Tom’s Guide a passé plus de 1000 heures dessus, à la pousser dans ses retranchements. Alors, cette bête signée Sony, on l’achète ou pas ?

Franchement, la PS5 Pro a pris la place de la vieille PS5 de l’expert et est devenue sa console principale directe. Il a passé des heures et des heures à s’amuser dessus. Il l’avait déjà jugée top dans son premier test en novembre 2024, et il maintient son avis. Pour jouer aux hits PlayStation, c’est la meilleure option. Mais attention, après plus de 1000 heures de jeu, la PS5 Pro a des petits défauts qui l’empêchent de la conseiller les yeux fermés si vous n’êtes qu’un joueur occasionnel.

La puissance du PS5 Pro, ça claque mais discrètement

Sony nous l’avait promis que la PS5 Pro, c’est la console de salon la plus puissante jamais vue. Et apparemment, ils n’ont pas menti. Cet expert a vu une vraie différence sur pas mal de jeux Pro-optimisés. Des titres comme Spider-Man 2, Ratchet & Clank ou Horizon Remastered sont vraiment plus beaux que sur une PS5 classique.

Le testeur a été bluffé par les graphismes de nouveautés comme Clare Obscur: Expedition 33, Death Stranding 2: On the Beach et Kingdom Come: Deliverance 2. Mais attention, l’amélioration est subtile. Votre PS5 Slim rend déjà les jeux magnifiques, la Pro les rend juste un peu plus fluides et polis. C’est l’expérience au top, mais ce n’est pas un changement de planète.

Le petit bémol ? Certains jeux, comme Star Wars : Jedi Survivor ou Silent Hill 2, ont eu des soucis de performance sur la PS5 Pro. Payer plus de 700 $ pour que ça rame, même si c’est rare, c’est quand même pas très cool.

Le coup de cœur inattendu de l’expert

Si y a un truc que le testeur a fini par adorer plus que tout avec la PS5 Pro, c’est le SSD de 2 To. La version Slim, elle, est passée à seulement 825 Go. Donc, les 2 To de la Pro, c’est juste génial. Vous pouvez même monter à 3 ou 4 To avec un SSD additionnel. Autant vous dire que vous avez de la place pour stocker des géants comme Call of Duty Black Ops 7 et son Warzone.

Avant, sur sa vieille PS5, le testeur devait toujours faire le ménage, désinstaller pour installer le nouveau jeu. Moi-même je trouve que c’est pénible. Mais avec la PS5 Pro, il a totalement oublié ce problème. Jamais il ne s’est dit : « Est-ce que ça va rentrer ? » Bon, si vous êtes du genre à jouer un ou deux jeux à la fois, 2 To, c’est peut-être trop. Mais si vous voulez une dizaine de hits prêts à l’emploi, ce SSD, c’est le bonheur total.

Le prix qui pique et le choix qu’on nous laisse encore faire

Je vous rappelle que Mark Cerny, le cerveau derrière la PS5 Pro, voulait qu’on arrête de choisir entre le mode Performance (l’image est fluide) et Fidélité (l’image est belle). Son rêve, c’était qu’on ait les deux en même temps. Dommage, mais ce n’est pas encore ça.

Les jeux PlayStation Studios ont des modes « Pro » qui tentent le coup, mais la plupart des jeux tiers forcent encore l’expert à choisir. Lui, il privilégie toujours la fluidité, donc il prend Performance. C’est un peu frustrant de voir que cet objectif de base n’est pas atteint.

Après, il y a le prix. En 2024, 699 $ c’était déjà trop cher, selon l’expert. Et là, c’est pire, car Sony a fait monter l’addition à 749 $. L’absence de lecteur de disque intégré (qui coûte 99 $en plus !) est aussi agaçante. Même si elle a une petite réduc Black Friday de 100$ (en gros, 50 $ de moins que le prix initial). La vérité, c’est que les améliorations graphiques sont discrètes. Du coup, la PS5 Slim reste le choix le plus malin pour la majorité des gens. La PS5 Pro, c’est clairement un article de luxe.

Alors, vous achetez la PS5 Pro ou pas ?

Après 1000 heures sur la PS5 Pro, la conclusion de l’expert est : faites-vous plaisir si vous êtes un fan hardcore de PlayStation. Si vous voulez vraiment, mais vraiment, la meilleure qualité de jeu (même si c’est un mini-plus) et que le prix de 749 $ du PS5 Pro ne vous fait pas peur, foncez. Il a été ravi de faire l’échange, et il pense que vous le serez aussi si vous êtes dans ce cas.

Par contre, si vous jouez juste de temps en temps, ou si la PS5 Pro vient en complément d’un gros PC gamer, ne dépensez pas cet argent. Ça ne vaut pas le coup. C’est une machine faite pour les joueurs les plus accros. Et franchement, elle n’a pas l’effet « waouh 4K » qu’avait eu la PS4 Pro à l’époque. C’est une super console, pas de doute. Mais c’est une PS5 améliorée, pas une révolution. Réfléchissez bien à votre profil avant de craquer !

