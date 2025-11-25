Ubisoft crée le jeu du futur : contrôlez vos coéquipiers IA par commandes vocales

Ubisoft présente Teammates, un prototype jouable où des coéquipiers IA ultra-réalistes obéissent à vos commandes vocales naturelles.

« The time has come. » Avec Teammates, Ubisoft place les commandes vocales intelligentes au cœur du gameplay et réinvente le rôle d’un coéquipier. Pour la première fois, les joueurs dirigent leurs compagnons entièrement par la voix, comme s’ils communiquaient avec de vrais partenaires.

L’IA teammates d’Ubisoft comprend vos intentions

Le joueur incarne un membre de la résistance dans un futur dystopique. Sa mission consiste à infiltrer une base lourdement gardée pour retrouver cinq coéquipiers disparus.

Dès les premières minutes, vous vous retrouvez désarmé face à des patrouilles ennemies. Seuls deux alliés robots, Sofia et Pablo, portent des armes. Le succès dépend alors uniquement de la voix du joueur.

Un assistant virtuel nommé Jaspar complète l’équipe. Ce personnage flotte dans l’interface et répond également aux ordres vocaux. Il peut marquer les ennemis, expliquer l’univers, modifier la difficulté ou même mettre le jeu en pause sur simple demande.

L’IA d’Ubisoft écoute et analyse en temps réel ce que le joueur regarde à l’écran. Un ordre comme « Sofia, cache-toi derrière le tonneau » fonctionne même si plusieurs tonneaux existent.

L’IA choisit automatiquement celui que le joueur fixe du regard. Les coéquipiers anticipent aussi les mouvements, prennent des initiatives cohérentes et commentent l’action avec une personnalité propre.

Les testeurs peuvent d’ailleurs sélectionner le caractère de Sofia et Pablo. Vous ouvrez le menu des personnalités et vous tombez sur l’option « mauvais chat et bon garçon ».

Sofia lève les yeux au ciel et lâche un « Pff, encore toi qui décides tout ? » pendant que Pablo répond d’une voix douce « À vos ordres, chef… comme toujours ». Un simple choix et vos coéquipiers passent de robots obéissants à de véritables caractères vivants.

Today we’re unveiling Teammates, an AI-driven research project exploring how new tech can deepen the player experience.



More than just talk, this brand-new experiment adds depth to gameplay by going beyond AI chatbots and turning NPCs into real teammates. Find out more:… pic.twitter.com/SyISwjJ5af — Ubisoft (@Ubisoft) November 21, 2025

Jaspar, Sofia, Pablo : vos nouveaux meilleurs amis (ou pas)

Jaspar représente l’évolution directe des Neo NPC présentés avec Nvidia en 2024. Cette IA Teammates d’Ubisoft connaît toute l’histoire du jeu et guide les débutants sans jamais briser l’immersion.

Sofia et Pablo, eux, partagent le terrain avec le joueur. Ils couvrent ses angles morts, lancent des grenades sur commande précise ou distraient les gardes pendant une infiltration.

Ubisoft a déjà testé ce prototype auprès de plusieurs centaines de joueurs en session fermée. Les retours soulignent l’impression immédiate de jouer en équipe réelle.

Certains rapportent même avoir crié « non, pas par là ! » quand Sofia prenait une mauvaise décision, avant de réaliser qu’ils parlaient à une IA.

La technologie repose sur un middleware compatible avec les moteurs maison Snowdrop et Anvil. Cela signifie qu’elle pourra s’intégrer demain dans les grandes licences de l’éditeur : Assassin’s Creed, Far Cry ou Watch Dogs.

Ubisoft collecte actuellement toutes les réactions pour affiner les comportements et réduire le côté parfois trop bavard des personnages IA.

L’entreprise insiste sur un point essentiel : l’IA ne remplace pas les créatifs. Les scénaristes définissent toujours les limites, les personnalités et les règles narratives. L’IA improvise uniquement dans le cadre que les humains lui fixent.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.