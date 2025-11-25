Xiaomi frappe fort : Redmi 15C 5G, Pad 7 Pro, Pack Xiaomi 15T Pro et TV A Pro en méga promo pour la Black Friday Week

Pour célébrer le lancement de la Black Friday Week, Xiaomi dégaine une avalanche d’offres sur ses smartphones, tablettes, bracelets connectés, accessoires et bien plus encore. Nous avons sélectionné pour vous les meilleures promos réellement intéressantes du moment.

À chaque grande période de promotions, Xiaomi fait partie des marques les plus attendues. Polyvalente comme peu d’autres, la firme chinoise brille dans tous les segments : smartphones, montres connectées, TV 4K, projecteurs, tablettes, écouteurs sans fil, mais aussi petit et gros électroménager. Résultat : difficile de ne pas trouver un produit Xiaomi en forte baisse de prix pendant cet événement. Voici donc les meilleures offres Xiaomi à saisir dès maintenant.

Xiaomi Smart Band 9 Pro : le bracelet connecté GPS tombe à 52 €

Le Xiaomi Smart Band 9 Pro s’adresse aux sportifs qui veulent suivre leurs performances sans investir dans une montre connectée haut de gamme. Avec son GPS précis, son écran lumineux et sa grande autonomie, il s’impose comme l’un des meilleurs rapports qualité/prix du segment — surtout maintenant qu’il affiche une réduction de 34 %.

Le Xiaomi Smart Band 9 Pro, c’est quoi ?

Un bracelet bien fini avec un écran clair et lumineux, lisible en plein soleil.



avec un écran clair et lumineux, lisible en plein soleil. Un GPS précis , idéal pour courir ou rouler sans sortir le smartphone.



, idéal pour courir ou rouler sans sortir le smartphone. Une autonomie très confortable, capable de tenir plusieurs jours.



Habituellement vendu 79,99 €, le Xiaomi Smart Band 9 Pro tombe à 52,99 € sur Amazon.

Xiaomi Redmi 15C 5G : le smartphone 5G abordable passe à 158 € sur Amazon

Le Xiaomi Redmi 15C 5G est l’un des smartphones les plus accessibles du catalogue Xiaomi. Malgré son tarif très serré, il offre une construction solide, un grand écran agréable à l’usage et une autonomie XXL qui séduira les utilisateurs en quête de fiabilité au quotidien. Avec cette baisse de prix, la version 5G devient encore plus attractive pour les petits budgets.

Ce qu’il faut retenir du Xiaomi Redmi 15C 5G :

Une belle qualité de fabrication , rare à ce niveau de prix.



, rare à ce niveau de prix. De bonnes photos de jour , idéales pour les réseaux sociaux.



, idéales pour les réseaux sociaux. Une énorme batterie de 6 000 mAh, compatible charge 33 W, pour tenir facilement deux jours.



Affiché 183 € sur la boutique officielle, le Redmi 15C 5G (4 + 128 Go) descend aujourd’hui à 158,49 € sur Amazon.

Xiaomi TV F Pro 75 : le téléviseur géant 4K QLED tombe à 499 € sur Amazon

Qui dit fêtes de fin d’année dit soirées films et séries à la maison. Pour l’occasion, Amazon profite de la Black Friday Week pour faire chuter le prix du Xiaomi TV F Pro 75. Ce téléviseur massif de 75 pouces perd 50 % de son prix initial, rendant l’expérience home-cinéma beaucoup plus accessible.

Pourquoi choisir ce TV Xiaomi ?

Une dalle 4K QLED de 75 pouces avec un design ultra épuré.



avec un design ultra épuré. Un mode Filmmaker , pensé pour restituer un rendu cinéma fidèle.



, pensé pour restituer un rendu cinéma fidèle. L’écosystème Fire TV intégré, parfait pour accéder rapidement à Prime Video, Netflix, YouTube et plus encore.



Lancé à 999 €, le Xiaomi F Pro 75 tombe aujourd’hui à seulement 499 € sur Amazon.

Xiaomi Smart Projector L1 : le vidéoprojecteur Full HD à 179 € sur mi.com

Présenté lors du MWC 2025, le Xiaomi Smart Projector L1 est un vidéoprojecteur compact et simple à utiliser, pensé pour une projection dans un environnement sombre. Moins lumineux que la version Pro, il reste idéal pour créer un véritable mini home-cinéma à la maison, avec une image grande et nette.

Les forces du Xiaomi Smart Projector L1 :

Lecture Full HD , avec prise en charge de sources 4K .



, avec prise en charge de sources . Une image pouvant atteindre 120 pouces , idéale pour les films et séries.



, idéale pour les films et séries. Correction automatique de l’image pour une installation rapide.



Vendu initialement 199,99 €, le Smart Projector L1 est disponible à 179,99 € sur le site de Xiaomi.

Xiaomi Mi Monitor Computer Light Bar : l’éclairage anti-fatigue tombe à 29,99 €

Si vous passez vos journées devant un écran, la Xiaomi Mi Monitor Computer Light Bar peut devenir votre meilleur allié. Montée sur le haut de votre moniteur grâce à son système magnétique, elle éclaire votre bureau sans créer de reflets, réduisant la fatigue visuelle lors des longues sessions de travail ou de gaming. Pendant le pré-Black Friday, elle perd 50 % de son prix.

Les points forts de la Xiaomi Monitor Light Bar :

Fixation magnétique compacte , qui ne gêne pas l’écran.



, qui ne gêne pas l’écran. Éclairage asymétrique , qui n’éblouit pas et évite les reflets.



, qui n’éblouit pas et évite les reflets. Télécommande sans fil, pratique pour régler luminosité et température.



Habituellement à 59,99 €, la Xiaomi Light Bar passe à 29,99 € sur mi.com grâce au coupon AIOT.

Xiaomi Curved Gaming Monitor G34WQI : l’écran gamer 34’’ 180 Hz à 269 €

Pour les joueurs qui veulent un grand écran réactif sans faire exploser leur budget, le Xiaomi Curved Gaming Monitor G34WQI est une excellente option. Sa dalle incurvée WQHD de 34 pouces offre une immersion optimale, tandis que son rafraîchissement 180 Hz assure une fluidité parfaite en jeu.

Ce qu’on apprécie sur le G34WQI :

Dalle incurvée 34’’ WQHD , immersive et confortable pour le multitâche.



, immersive et confortable pour le multitâche. 180 Hz + 1 ms , parfait pour les jeux rapides.



, parfait pour les jeux rapides. Compatibilité AMD FreeSync Premium, pour éviter les déchirures d’image.



Affiché 299 € à son lancement, le Xiaomi G34WQI est en promotion à 269,99 € sur mi.com.

Xiaomi Pad 7 : la tablette 144 Hz sous Snapdragon 7+ Gen 3 tombe à 300 €

Avec son écran 11,2’’ 3,2K 144 Hz, sa puce Snapdragon 7+ Gen 3 et ses fonctions IA, la Xiaomi Pad 7 s’impose comme une tablette polyvalente et puissante pour le travail, les jeux mobiles ou le streaming. Déjà proposée à un prix raisonnable, elle devient une excellente affaire pendant la Black Friday Week.

Les atouts de la Xiaomi Pad 7 :

Fonctionnalités IA pour booster la productivité.



pour booster la productivité. Écran 3,2K de 11,2’’ 144 Hz , idéal pour le multimédia.



, idéal pour le multimédia. Snapdragon 7+ Gen 3, une puce performante et fluide.



Lancée à 430,99 €, la Xiaomi Pad 7 (8+128 Go) tombe aujourd’hui à 300,99 € à la Fnac et chez Darty.

Xiaomi Smart Doorbell 3 : la sonnette connectée 2K tombe à 59,99 €

Les sonnettes connectées sont parfaites pour renforcer la sécurité de la maison, et la Xiaomi Smart Doorbell 3 fait partie des modèles les plus pratiques du marché. Compacte, simple à installer et livrée avec son carillon, elle filme en 2K et détecte automatiquement les mouvements. Pendant la Black Friday Week, son prix passe sous les 70 € grâce à un coupon immédiat.

Quelques mots sur la Smart Doorbell 3 :

Sonnette discrète avec carillon fourni.



avec carillon fourni. Enregistrement 2K + vision nocturne pour une image nette à toute heure.



+ vision nocturne pour une image nette à toute heure. Détection de mouvement en temps réel, avec alertes sur smartphone.



Affichée à 99,99 €, la Xiaomi Smart Doorbell 3 tombe à 59,99 € sur mi.com grâce à un coupon de réduction de 10 €.



Xiaomi Robot Vacuum H40 : l’aspirateur robot avec lavage à 249 €

Le Xiaomi Robot Vacuum H40 est un modèle entrée de gamme qui coche toutes les cases essentielles : aspiration puissante, lavage intégré et station compacte. Très simple à utiliser, il peut nettoyer plusieurs pièces d’un coup et même mémoriser différents étages — tout ça à un prix très attractif pendant la Black Friday Week.

Que retenir du Xiaomi Robot Vacuum H40 ?

Aspiration 10 000 Pa , idéale pour poussières, cheveux et poils d’animaux.



, idéale pour poussières, cheveux et poils d’animaux. Sacs jetables de 4 L , pratiques et propres.



, pratiques et propres. Cartographie multi-étages, pour gérer toute votre maison sans intervention.



Initialement vendu 299,99 €, le Robot Vacuum H40 est proposé à 249,99 € sur mi.com.

Xiaomi Poco M7 : le smartphone gaming entrée de gamme tombe à 104 €

Dans la gamme Poco, le Xiaomi Poco M7 se distingue par ses performances orientées gaming, son autonomie colossale et son écran très fluide. Déjà proposé à petit prix, il devient une super affaire avec le coupon Black Friday qui le fait passer sous les 105 €.

Les atouts du Xiaomi Poco M7 :

Énorme batterie 7 000 mAh , parfaite pour tenir plusieurs jours.



, parfaite pour tenir plusieurs jours. Écran FHD+ 144 Hz , idéale pour les jeux et les réseaux sociaux.



, idéale pour les jeux et les réseaux sociaux. La même puce que le Redmi Note 13, fluide pour la majorité des usages.



Au lieu de 173 € pour la version 6+128 Go, le Poco M7 est remisé à 104 € sur mi.com grâce à un coupon.

Xiaomi Outdoor Camera CW700S : la caméra extérieure double objectif tombe à 57 €

Avec son double capteur, la Xiaomi Outdoor Camera CW700S est parfaitement équipée pour surveiller les abords de votre maison. Elle filme en haute définition, voit en couleur même de nuit, reconnaît les humains, véhicules et mouvements, et déclenche au besoin une alarme sonore et lumineuse. Une solution complète et efficace — et aujourd’hui très accessible sous les 70 €.

Que propose la Xiaomi CW700S ?

Double capteur 4 Mpx avec zoom hybride x9 .



avec . Vision nocturne intelligente en couleur .



. Détection des humains, véhicules, mouvements + alarme audio/visuelle.



Au lieu de 79 €, la caméra CW700S descend à 57 € sur mi.com grâce à un coupon de 10 €.

Pack Xiaomi 15T Pro : smartphone Leica + écouteurs + bracelet à 649 €

Le pack Xiaomi 15T Pro est une offre premium qui combine trois produits parfaitement complémentaires. Le smartphone Xiaomi 15T, récent et très haut de gamme, s’accompagne des Redmi Buds 6 Active pour la musique et du Smart Band 9 Active pour le sport et le suivi de santé. Un trio polyvalent, performant… et désormais nettement plus abordable grâce au pré-Black Friday.

Ce que contient le pack Xiaomi 15T Pro :

Le Xiaomi 15T , flagship sorti il y a deux mois : photo Leica , écran 144 Hz , recharge rapide 90 W .



, flagship sorti il y a deux mois : photo , écran , recharge rapide . Les Redmi Buds 6 Active , jusqu’à 30 h d’autonomie + réduction du bruit via double micro.



, jusqu’à + réduction du bruit via double micro. Le Smart Band 9 Active, écran 1,47’’ 60 Hz, suivi SPO2, sommeil, stress, sport…



L’ensemble valait 999 €, mais il descend aujourd’hui à 649 € sur Boulanger grâce au bonus reprise de 100 €.

