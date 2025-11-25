Les prix du Cloud vont flamber ! Le CEO d’OVH alerte en urgence

Les hébergeurs cloud s’attendent à une hausse. Octave Klaba tire déjà la sonnette d’alarme face à l’explosion du coût du matériel.

Octave Klaba prévient, en effet, que les services cloud vont coûter davantage. Les composants indispensables flambent sous la pression de l’IA. Cette hausse pourrait toucher tout le monde d’ici quelques mois.

C’est donc certain ?

Eh bien, les signaux envoyés par Octave Klaba ne laissent aucune place au doute. Le prix de la RAM et des disques NVMe grimpe sans ralentir. Cette hausse vise directement les services cloud et les entreprises qui en dépendent.

La demande explose à cause de l’essor de l’IA, selon Klaba. Cette pression crée un effet domino sur le marché des composants. Chaque fournisseur réajuste alors ses tarifs pour s’adapter à ce nouveau rythme.

Les analystes de TrendForce confirment cette tension. La DDR4 grimpe de 158 % depuis septembre 2025. La DDR5 atteint même une hausse de 307 %, un record.

Samsung a déjà réagi en augmentant certains prix de 60 %. Cette décision montre que la spirale continue. D’autres fabricants pourraient suivre la même route dans les prochains mois.

Alors, c’est quoi le plan ?

Certaines entreprises stockent des composants tant que les prix restent supportables. Klaba estime que cette stratégie peut repousser l’impact de six à douze mois. Cela dit, ça ne fait que retarder l’inévitable.

Ce délai est très court. Une fois les stocks vidés, la demande reprendra le dessus. Les tarifs grimperont alors sans retenue, prévient-il.

Pour OVH, la hausse semble déjà calée. Les services cloud pourraient augmenter de 5 à 10 % entre avril et septembre 2026. Les serveurs suivraient avec une hausse entre 15 et 25 %.

Le retour vers l’infrastructure sur site est évoqué. Pourtant, les analystes n’attendent pas un mouvement massif. Le cloud reste ancré dans les habitudes des entreprises.

Klaba termine avec une mise en garde. Ces prévisions s’appuient sur les tendances de novembre 2025. Toute variation du marché pourrait accélérer le phénomène.





