Android 17 : la grande révolution pour le gaming mobile ?

Google avait trouvé la parade parfaite pour enfin rendre nos smartphones aussi confortables qu’une console portable. Une fuite majeure dans le code d’Android 17 laisse présager la fin de la frustration pour les gamers.

Ceux qui passent des heures sur leurs jeux préférés, ressentent une grande différence entre l’écran tactile et une bonne vieille manette. Jusqu’à présent, même en connectant un contrôleur Bluetooth, il fallait que le jeu en question supporte cette option. De plus, les configurations des manettes étaient rigides, bloquées par des fichiers de configuration immuables fournis par les fabricants, et aucun moyen natif n’existait pour réassigner les boutons. Mais les bidouilleurs d’Android Authority ont mis la main sur des indices croustillants dans la dernière version Canary de l’OS.

Plus de remappage, le contrôle total grâce à Android 17 !

Une nouvelle autorisation baptisée android.permission.CONTROLLER_REMAPPING a été dénichée dans le framework d’Android 17. Ainsi, Google se décide à intégrer nativement la fonction de remappage des touches.

Cette nouveauté s’accompagne même d’un tout nouveau menu dédié aux contrôleurs de jeu. Et elle est directement accessible dans les Paramètres de l’OS. Cela placerait la gestion de votre accessoire de jeu au niveau du système, comme n’importe quelle fonctionnalité essentielle. C’est fini les applications tierces complexes ou les réglages jeu par jeu ; la personnalisation deviendrait universelle et facile d’accès.

Par ailleurs, l’autre trouvaille concerne une manette de jeu virtuelle. De quoi s’agit-il ? Google semble travailler sur un système capable de créer un double numérique d’un contrôleur physique. Et cela s’affiche directement sur l’écran tactile.

Ce que je trouve le plus cool, c’est que ces répliques virtuelles pourraient être reconnues par les jeux comme de vraies manettes. Cela ouvrirait la porte à une compatibilité bien plus large pour tous les jeux, même ceux qui n’ont jamais été conçus pour des contrôleurs physiques.

Attention, cette fonctionnalité pourrait aussi servir à remapper les commandes tactiles habituelles. Même si Android 17 n’en est qu’à ses balbutiements, ces fuites indiquent que Google est en train de préparer une véritable boîte à outils pour transformer l’expérience de jeu mobile.

