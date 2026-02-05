La DS se fait humilier par la Switch après 20 ans de règne

La Switch est maintenant la console la plus vendue chez Nintendo et, oui, elle a officiellement vaincu la DS.

C’est une page importante de l’histoire de Nintendo qui vient de se tourner. Après deux décennies tout en haut du classement, la DS vient officiellement de céder sa couronne à la Nintendo Switch. Cette dernière est désormais la console la plus vendue de tous les temps chez Nintendo.

La Switch surpasse la DS en termes de ventes

Nous avons pu voir les derniers résultats financiers de Nintendo arrêtés au 31 décembre 2025. Selon eux, la Switch a atteint 155,37 millions d’unités vendues dans le monde. Ce chiffre inclut l’ensemble de la gamme. Cela va de la version originale à la Switch Lite et passe par le modèle OLED.

En face, la DS totalisait 154,02 millions d’exemplaires écoulés depuis son lancement en 2004. L’écart entre la Switch et la DS est mince. Cela dit, il suffit à faire tomber un record que beaucoup pensaient intouchable.

As expected, Nintendo Switch has now officially OUTSOLD the Nintendo DS to become Nintendo's #1 best selling system of all-time. pic.twitter.com/bn8wVOsftT — André (@AndreSegers) February 3, 2026

La fin d’un règne historique pour la DS

Pendant près de vingt ans, la DS a incarné le plus grand succès commercial de Nintendo. Son concept à double écran, son stylet et son catalogue grand public en ont séduit beaucoup. Ils ont d’ailleurs servi à la firme japonaise à toucher un public bien au-delà des joueurs traditionnels. Des titres comme Nintendogs, Brain Training ou Pokémon avaient propulsé la console dans les foyers du monde entier.

Voir la DS se faire dépasser aujourd’hui par la Switch illustre à quel point le marché a changé. Là où la première dominait l’ère du jeu portable, la seconde a brouillé les frontières entre salon et mobilité. Avec cette hybridation, combinée à une ludothèque impressionnante, Nintendo a pu maintenir des ventes solides sur près de neuf ans. Et on peut dire que cet exploit est plutôt rare dans l’industrie.

La DS perd aussi face à la Switch côté jeux

Le succès de la Switch ne se limite pas au hardware. Nintendo confirme également avoir vendu plus de 1,5 milliard de jeux sur la plateforme. C’est tout simplement du jamais-vu pour la marque. À titre de comparaison, la DS, pourtant extrêmement populaire, s’était arrêtée à environ 949 millions sur l’ensemble de sa carrière.

Cette longévité exceptionnelle s’explique par un enchaînement quasi parfait de grandes sorties. Citons notamment Zelda Breath of the Wild, Animal Crossing New Horizons, Mario Kart 8 Deluxe ou encore Pokémon. Ces titres ont effectivement continué à se vendre par millions année après année. La Switch a réussi là où la DS et beaucoup échouent. C’est de rester désirable très longtemps, même en fin de cycle.

Un record… mais pas encore absolu

Malgré cette victoire symbolique, la Switch n’est pas encore la console la plus vendue de l’histoire du jeu vidéo. Ce titre reste détenu par la PlayStation 2, créditée d’environ 160 millions d’unités vendues. L’écart se réduit, mais Nintendo devra continuer à écouler des Switch pour espérer dépasser ce chiffre mythique.

Le lancement de la Switch 2 joue par ailleurs un rôle essentiel dans cette course. Certes, Nintendo concentre désormais ses efforts sur cette nouvelle machine. Cela dit, la firme a confirmé vouloir continuer à vendre la Switch, qui a vaincu la DS. Et elle compte la proposer tant que la demande existe. Une stratégie logique pour tenter de gratter encore quelques millions de ventes.

Un passage de relais générationnel

Ironie de l’histoire, alors que la Switch arrive enfin sur le trône, sa successeure connaît un démarrage très solide. La Switch 2 s’est déjà écoulée à plus de 17 millions d’unités en quelques mois. Elle est ainsi devenue la console Nintendo au lancement le plus rapide. Ce double succès va aider Nintendo à regarder l’avenir avec sérénité.

