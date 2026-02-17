Google Pixel 10 + Buds 2a : le pack premium chute à 599 € chez Boulanger

Le dernier fleuron de Google devient enfin abordable. Initialement affiché à 989 €, ce pack complet incluant le Pixel 10 et les écouteurs Buds 2a tombe à seulement 599 € grâce à un bonus de reprise exceptionnel. C’est l’occasion idéale de s’offrir l’expérience Android ultime sans dépasser son budget.

Alors que les smartphones haut de gamme franchissent allègrement la barre des 1 200 € cette année, dénicher une configuration complète à moins de 600 € relève du miracle. Pourtant, c’est l’exception que propose Boulanger aujourd’hui. En combinant une remise immédiate et une offre de reprise, le géant français casse les prix sur le Google Pixel 10, un appareil qui redéfinit le rapport qualité-prix dans le segment premium.

La photo et l’IA au creux de la main

Le Google Pixel 10 n’est pas qu’un simple téléphone, c’est un véritable assistant personnel dopé à l’intelligence artificielle. Imaginez : vous capturez des clichés parfaits même en plein zoom grâce au nouveau téléobjectif x5, une fonctionnalité autrefois réservée aux modèles « Pro ». Que vous soyez en plein concert ou face à un paysage grandiose, la puce Tensor G5 travaille en arrière-plan pour sublimer chaque pixel, tout en garantissant une fluidité exemplaire, que ce soit pour streamer vos séries préférées ou enchaîner les parties de jeux mobiles.

Au quotidien, c’est un confort de tous les instants. Son écran de 6,3 pouces utilise une dalle Amoled dont la luminosité « crève le plafond » avec un pic à 2 890 nits : même en plein soleil, l’affichage reste parfaitement lisible. Côté design, Google peaufine sa recette avec des finitions exemplaires et une certification IP68 qui le protège contre les chutes accidentelles dans l’eau. Petite révolution cette année : l’arrivée du Pixelsnap, la charge sans fil magnétique compatible avec les accessoires MagSafe, qui simplifie la vie de tous les utilisateurs Android.

Une réduction impressionnante : le pack Pixel 10 tombe à 599 €

Le calcul est simple et particulièrement avantageux. Le pack comprenant le smartphone et les écouteurs Pixel Buds 2a (avec réduction de bruit active) est affiché en promotion à 699 € au lieu de 989 €.

En profitant du bonus de reprise de 100 € (appliqué pour le rachat de votre ancien appareil, même avec une faible valeur), la facture finale glisse à 599 €. C’est une économie totale de près de 40 % sur le prix de lancement. À ce tarif, il vient concurrencer directement des modèles de milieu de gamme bien moins performants en photographie.

Un achat serein chez un leader français

Acheter chez Boulanger, c’est s’assurer une tranquillité d’esprit totale. Vous bénéficiez de la garantie constructeur de 2 ans et du support logiciel de Google, qui promet 7 ans de mises à jour. C’est un investissement sur le long terme : votre téléphone restera moderne et sécurisé jusqu’en 2033. De plus, le retrait en magasin en 1h ou la livraison rapide à domicile vous permettent de profiter de votre nouveau joujou sans attendre.

Ne ratez pas cette offre limitée !

Ce pack est la solution parfaite pour les amateurs de photographie, les technophiles exigeants et tous ceux qui cherchent un écosystème fluide et intelligent. Avec des stocks qui s’épuisent souvent lors de telles vagues promotionnelles, la réactivité est de mise.

