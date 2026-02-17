Oppo Find X9 512 Go à prix cassé : –15 % (150 € de remise) chez Fnac

L’excellent Oppo Find X9 s’affiche désormais à 840,90 € au lieu de 990,90 €, soit une économie immédiate de 150 €. C’est l’occasion idéale de s’offrir un fleuron de la tech 2025, capable de rivaliser avec les derniers iPhone, pour un tarif bien plus doux.

Alors que les fleurons des grandes marques dépassent désormais systématiquement la barre des 1 200 €, dénicher un appareil premium sous les 850 € devient un véritable défi. Pourtant, Oppo prouve qu’il est possible de bousculer la hiérarchie sans sacrifier les performances. Avec cette promotion limitée, le Find X9 ne se contente plus d’être un excellent smartphone : il devient le meilleur rapport qualité-prix du segment haut de gamme en ce début d’année 2026.

Puissance brute et endurance record : l’anti-iPhone

L’Oppo Find X9 n’est pas là pour faire de la figuration. Que vous soyez un mordu de gaming 3D, un adepte du multitâche intensif ou un dévoreur de séries en streaming, sa puce Dimensity 9500 gravée en 3 nm encaisse tout sans broncher. Sa dalle AMOLED LTPO est une véritable claque visuelle : avec une luminosité de plus de 3 000 cd/m², votre écran reste parfaitement lisible, même en plein soleil estival.

Mais là où il assomme littéralement la concurrence, c’est sur l’autonomie. Imaginez une batterie de 7 025 mAh logée dans un châssis élégant. Là où un iPhone 17 ou un Galaxy S25 supplient pour un chargeur en fin de journée, le Find X9 tient jusqu’à deux jours complets d’usage mixte. Et si vous êtes pressé, sa charge rapide 80 W redonne 100 % d’énergie en à peine une heure. C’est simple : il redéfinit la liberté de mouvement.

Une réduction impressionnante : le Find X9 tombe à 840,90 €

Habituellement proposé à 990,90 € sur la boutique officielle, ce modèle haut de gamme profite d’une remise immédiate de 150 €, soit environ 15 % de réduction. À ce prix, il se positionne face à des modèles souvent moins bien dotés en stockage ou en vitesse de charge. Pour moins de 850 €, vous repartez avec 512 Go de mémoire, de quoi stocker des années de souvenirs en haute définition sans jamais vous soucier de l’espace disponible.

La signature Hasselblad pour des photos de pro

Choisir Oppo, c’est aussi s’offrir l’expertise de Hasselblad, une légende de la photographie. Le triple module de 50 Mp transforme chaque cliché en œuvre d’art, que ce soit pour capturer l’immensité d’un paysage ou zoomer sur un détail lointain grâce au téléobjectif périscopique. Acheter chez Fnac, c’est l’assurance d’un service après-vente de qualité, d’une garantie constructeur solide et d’une livraison rapide et sécurisée pour un produit certifié IP69 (résistant à l’eau et à la poussière fine).

Verdict : une offre à saisir d’urgence

Le Find X9 est le compagnon idéal des utilisateurs exigeants qui refusent de choisir entre design, photo et autonomie monstrueuse. C’est le smartphone des « power users » qui veulent se démarquer. Attention toutefois : à ce niveau de prix pour une version 512 Go, les stocks chez Fnac risquent de s’écouler très rapidement.

