Switch 2 : top des accessoires à offrir à Noël aux fans de Nintendo

C’est l’effervescence dans le monde du gaming avec l’arrivée de la Nintendo Switch 2. Si vous avez la chance d’avoir un proche qui s’apprête à déballer la nouvelle console hybride. Vous voulez certainement améliorer son expérience de jeu avec les bons accessoires.

La Nintendo Switch 2 s’est vite installée imposer sur le marché du gaming. Entre la protection, le confort et les nouvelles fonctionnalités, le choix d’accessoires est vaste pour ce nouveau bijou. Pour vous aider à viser juste, voici notre sélection des meilleurs équipements pour accompagner la Switch 2.

Nintendo Switch 2 pro controller : la manette premium

Incontournable pour les sessions prolongées, la manette Pro officielle reste le summum du confort. Son ergonomie soignée et ses finitions premium assurent une précision chirurgicale sur les jeux exigeants. C’est le choix royal pour ceux qui privilégient le confort de jeu sur téléviseur. Elle reprend le design d’excellence de sa grande sœur tout en améliorant la réactivité.

Autonomie : environ 40 heures de jeu par charge.

environ 40 heures de jeu par charge. Ergonomie : prise en main antidérapante et boutons larges pour une précision optimale.

prise en main antidérapante et boutons larges pour une précision optimale. Technologie : vibrations haute définition (Haptic Feedback) et gyromètre intégré.

vibrations haute définition (Haptic Feedback) et gyromètre intégré. Recharge : port USB-C (câble inclus).

Pack Oniverse 8-en-1 : un puissant kit de démarrage

C’est le cadeau utilitaire parfait pour protéger une console neuve. Ce kit complet regroupe l’essentiel pour sécuriser et entretenir la machine. Il facilite aussi le jeu nomade avec ses adaptateurs intelligents et sa housse robuste. C’est le cadeau idéal à joindre à la console pour une protection immédiate dès la sortie de la boîte.

Protection : étui de transport rigide et écran de protection en verre trempé (9H).

étui de transport rigide et écran de protection en verre trempé (9H). Connectivité : câble USB-C de 1,5 m et adaptateur USB-C vers USB-A.

câble USB-C de 1,5 m et adaptateur USB-C vers USB-A. Audio : séparateur jack pour brancher deux casques simultanément.

séparateur jack pour brancher deux casques simultanément. Entretien : chiffon microfibre et lingettes de nettoyage inclus.

Samsung microSD express 256 Go : le stockage haute performance

La Switch 2 franchit un cap technique avec l’application de la norme SD Express pour réduire les temps de chargement. Cette carte Samsung offre la vitesse nécessaire pour faire tourner les titres les plus gourmands avec fluidité. Indispensable pour cette nouvelle génération, car les jeux Switch 2 sont plus lourds et demandent des vitesses de lecture accrues.

Norme : SD Express (rétrocompatible avec l’ancienne norme).

SD Express (rétrocompatible avec l’ancienne norme). Vitesse : transferts ultra-rapides pour réduire les temps de chargement des jeux.

transferts ultra-rapides pour réduire les temps de chargement des jeux. Capacité : 256 Go.

256 Go. Fiabilité : résistante à l’eau, aux températures extrêmes et aux rayons X.

Venom carry case : la sacoche grand voyageur

Cette sacoche est un véritable coffre-fort pour les joueurs qui emmènent tout leur univers Nintendo en vacances. Elle permet d’organiser intelligemment la console et ses périphériques encombrants, comme le dock ou la manette Pro.

Capacité : emplacements dédiés pour la console, le dock, la manette Pro et le bloc secteur.

emplacements dédiés pour la console, le dock, la manette Pro et le bloc secteur. Rangement jeux : volet intérieur pouvant accueillir jusqu’à 21 cartouches.

volet intérieur pouvant accueillir jusqu’à 21 cartouches. Transport : poignée renforcée et bandoulière d’épaule amovible.

poignée renforcée et bandoulière d’épaule amovible. Sécurité : coque extérieure rigide pour absorber les chocs en cas de chute.

Jsaux EnergyFlow : la station de recharge Nintendo

Finis les Joy-Con déchargés lors des soirées entre amis. Cette station permet de centraliser et de recharger les manettes. Son design moderne avec éclairage intégré en fait un bel objet de décoration pour un setup gaming. Pratique pour les familles ou les groupes d’amis qui possèdent de nombreuses manettes.

Capacité : charge jusqu’à 4 Joy-Con simultanément.

charge jusqu’à 4 Joy-Con simultanément. Design : base avec éclairage RGB personnalisable pour un look moderne.

base avec éclairage RGB personnalisable pour un look moderne. Indicateurs : LED visuelles (Rouge : en charge / Vert : chargé).

LED visuelles (Rouge : en charge / Vert : chargé). Sécurité : puce intelligente intégrée contre les surtensions et courts-circuits.

