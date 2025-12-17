Final Fantasy VII sur Switch 2 : voici comment lancer le jeu… dès maintenant !

Bonne nouvelle pour les fans pressés. Vous n’avez pas à attendre janvier pour jouer à Final Fantasy VII Remake. Rendez-vous directement sur la Switch 2.

Il ne s’agit pas de la version officielle, bien entendu. C’est une démo jouable sur Nintendo Switch 2 pour vous permettre de tester le RPG plusieurs semaines avant sa sortie.

Final Fantasy VII : que propose la démo ?

La démo permet de lancer le premier chapitre du jeu. Le joueur incarne Cloud lors de l’attaque du réacteur Shinra. Les bases du récit et de l’action apparaissent rapidement.

Cette version Switch 2 permet d’observer les performances de la console. Le jeu provient initialement de la PS4. Il a ensuite connu une version PS5. La comparaison devient donc facile pour les joueurs attentifs.

Les combats en temps réel sont accessibles rapidement. Les commandes restent lisibles sur console hybride. Les déplacements et attaques s’enchaînent sans détour. Le gameplay se découvre sans phase inutile.

Et non. Cette démo n’est pas un simple aperçu. La progression est conservée pour la version finale. Les minutes passées comptent vraiment. Le passage vers le jeu complet se fait sans reprise.

Huit gigas pour patienter, presque cent pour l’aventure

L’installation demande un peu d’anticipation. La démo pèse environ 8 Go. La version complète grimpe jusqu’à 93,8 Go. La Switch 2 dispose de 256 Go internes.

Ce volume s’explique par le contenu inclus. Intergrade rassemble l’expérience la plus complète du jeu. Le scénario principal est présent. L’extension INTERmission s’ajoute aussi.

Cette extension met en avant Yuffie Kisaragi. Elle apporte de nouvelles missions. Le rythme diffère légèrement de l’aventure principale. L’ensemble enrichit l’univers sans détour inutile.

Square Enix propose deux éditions numériques. La version standard s’affiche à 49,99 euros. L’édition deluxe coûte 69,99 euros. Elle inclut un artbook numérique et la bande originale.

Un bonus accompagne les précommandes jusqu’au 31 janvier 2026. Le Final Fantasy VII de 1997 est inclus. Ce jeu est vendu séparément à 14,99 euros. Une belle occasion de comparer les deux visions.

