Le créateur de Pokémon Go dévoile son IA : une révolution pour les lunettes connectées ?

Et si l’IA cartographiait le monde entier au centimètre près ? Le créateur de Pokémon Go, Niantic, prépare un modèle d’intelligence artificielle qui pourrait totalement révolutionner la réalité augmentée…

Il y a presque 10 ans, en juillet 2016, Niantic bouleversait l’industrie du jeu mobile avec Pokémon Go : le premier jeu en réalité augmentée, qui a replongé toute une génération en enfance en nous proposant d’attraper des Pokémon fondus dans le monde réel.

Toutefois, malgré le succès phénoménal de cette application, nul n’aurait pu prédire que Niantic deviendrait un jour l’un des poids lourds du secteur florissant de l’intelligence artificielle. C’est pourtant ce qui est sur le point de se passer.

La firme vient d’annoncer une nouvelle initiative, visant à créer un « Large Modèle Géospatial » ou LGM. Alors, de quoi s’agit-il ?

On parle là d’un nouveau type de modèle IA qui aidera les machines à « percevoir, comprendre, et naviguer dans le monde physique » de nouvelles façons jamais vues auparavant.

Il pourrait s’agir d’un nouveau cap dans l’évolution de la vision par ordinateur, permettant aux machines et aux logiciels de s’orienter de manière autonome dans un espace cartographié à la manière des humains.

Un gigantesque modèle IA créé grâce à Pokémon Go

Afin de concevoir ce LGM, Niantic va pouvoir s’appuyer sur les 10 millions de scans 3D qu’elle a capturés tout autour du monde grâce à ses jeux vidéo.

À l’heure actuelle, la firme reçoit 1 million de nouveaux scans par semaine. Son but est à présent de les convertir dans un format numérique pouvant être incorporé à ce nouveau réseau de neurones géospatial.

Le projet est déjà bien entamé, puisque plus de 50 millions de réseaux de neurones ont déjà été entraînés. Ils fournissent des billions de paramètres qui serviront de jeu de données de fondation pour le modèle.

De la même manière que les larges modèles de langage ou LLM ont scanné et converti des milliards de points de données pour apprendre à créer des images IA, du texte ou de la musique, le LGM va transformer le domaine de la 3D.

https://twitter.com/tweetsfromasim/status/1856847688228299149

L’une de ses capacités clés est d’apprendre à partir de son corpus de données, et d’extrapoler pour compléter les lacunes dans sa représentation du monde.

Là où Google Street View ne peut voir que la façade d’une église, le LGM pourra par exemple utiliser son « cerveau » pour deviner à quoi le bâtiment complet ressemble. Y compris les parties qui ne sont pas physiquement visibles !

C’est ce qui va permettre de créer une carte extrêmement précise de la planète, avec une précision au centimètre près. Elle pourra être utilisée pour un large nombre d’applications existantes et innovantes auxquelles nous n’avons même pas encore pensé !

La réalité augmentée va passer au prochain niveau

À l’évidence, cette technologie sera très bénéfique pour la réalité augmentée. Pour cause, comme Niantic le sait très bien grâce à Pokémon Go, l’AR nécessite une compréhension parfaite de l’environnement.

En implémentant cette « intelligence géospatiale » dans les lunettes AR, nous pourrons profiter d’interactions plus complexes avec notre environnement lorsque nous nous déplaçons dans le monde.

Ce ne sont pas seulement les cartes, ni même les jeux AR, mais aussi les secteurs de l’informatique et de la Data Science qui en bénéficieront.

Nous disposerons d’informations approfondies sur les lieux du monde entier à portée de main, et serons également capables de voyager dans le temps pour voir à quoi ressemblait un lieu 100 ans auparavant… ou à quoi il ressemblera dans 5 ans.

De plus, les informations géospatiales incluent aussi des données clés comme les dimensions et l’échelle. Pour les professionnels tels que les architectes et les urbanistes, ceci offre de nouvelles possibilités en termes d’interactions logistiques et de design.

Niantic, l’entreprise qui repousse toutes les limites

Depuis ses débuts, Niantic n’est pas un simple studio de jeu vidéo. La firme a toujours repoussé les limites du jeu augmenté, même en utilisant une simple caméra et une puce GPS de smartphone.

Après avoir posé les bases de son concept novateur avec Ingress, elle a connu une consécration à la hauteur de ses efforts avec Pokémon Go.

Téléchargé plus d’un milliard de fois depuis son lancement en 2016, le jeu continue de recevoir plus de 90 millions de connexions chaque jour.

Il n’est pas surprenant qu’elle souhaite poursuivre son expansion à l’heure où nous serons bientôt tous équipés de lunettes intelligentes…

Ces appareils continuent de s’améliorer, et l’intelligence artificielle les rend beaucoup plus fonctionnelles. Les Meta Ray-Ban ou l’Apple Vision nous offrent un aperçu d’un monde du futur toujours plus connecté.

Je pense personnellement que les jeux comme Pokémon Go vont prendre une toute nouvelle envergure dès lors que les lunettes connectées se démocratiseront, avec des créatures virtuelles incrustées dans le décor du monde réel d’une manière bluffante de réalisme.

Et vous, qu’en pensez-vous ? Quelles sont les applications que vous imaginez pour le LGM de Niantic ? Êtes-vous passionné par la réalité augmentée ? Partagez votre avis en commentaire !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.