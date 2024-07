L’Apple Vision Pro se révèle génial pour… apprendre aux robots humanoïdes !

Les robots humanoïdes, conçus par IA, reproduisent les mouvements et traits humains avec une grande précision. Originaires du Japon, ils réalisaient d'abord des tâches répétitives. Aujourd'hui, ils accomplissent des missions complexes. Et lors du SIGGRAPH à Denver, NVIDIA a présenté des technologies révolutionnaires pour ces robots.

Il n'y a pas si longtemps, les robots humanoïdes étaient uniquement des créations de fiction. Mais maintenant, c'est déjà une réalité ! Tout récemment, NVIDIA et Apple collaborent pour créer des outils de simulation et d'IA générative. Cette union vise à accélérer et simplifier le développement des robots humanoïdes. Avec des technologies comme l'Apple Vision Pro, préparez-vous à une révolution robotique qui dépasse l'entendement.

Accélération du développement des robots humanoïdes

NVIDIA, jamais à court de surprises, a enrichi le champ de la robotique. À part le projet GR00T, la firme propose deux nouveaux services qui transformeront les flux de travail de simulation.

Le MimicGen NIM, par exemple, génère des données de mouvement synthétiques. Ces données sont extraites d'enregistrements de téléopération, exploitant des dispositifs comme l'Apple Vision Pro. Le Robocasa NIM, quant à lui, génère des tâches de robot et des environnements prêts pour la simulation.

Dans le but de développer, former et aussi construire la prochaine génération de robots humanoïdes », Jensen Huang, PDG de NVIDIA, affirme : « La prochaine vague d'IA est la robotique. L'évolution la plus captivante concerne les robots humanoïdes. »

Leurs microservices NIM permettent de créer des jumeaux numériques. Ils réduisent les délais de déploiement des modèles de plusieurs semaines à quelques minutes.

Dans cette équation, l'Apple Vision Pro joue un rôle crucial. Ce dispositif de calcul spatial permet au MimicGen NIM de capturer et de simuler des mouvements humains avec une précision stupéfiante. Comme si, par magie, les robots pouvaient maintenant apprendre directement des gestes humains.

Orchestration cloud avec NVIDIA OSMO

Maintenant, parlons de NVIDIA OSMO. C'est un service cloud révolutionnaire qui simplifie et accélère le développement robotique.

Désormais, les développeurs peuvent orchestrer des flux de travail complexes en utilisant des ressources distribuées. Cette approche réduit le temps de déploiement de plusieurs mois à seulement une semaine.

Mais ce n'est pas tout ! Avec OSMO, il est possible de gérer des tâches variées telles que la génération de données synthétiques et la formation de modèles. En plus, ce système permet aux développeurs de se concentrer sur l'innovation plutôt que sur les contraintes administratives.

De grandes entreprises, y compris Boston Dynamics et ByteDance Research, ont déjà adopté ce programme. Leur participation témoigne, en effet, de l'impact transformateur du programme sur l'industrie de la robotique humanoïde.

Announcing the new NVIDIA Humanoid Robot Developer Program at #SIGGRAPH2024. Discover how generative AI enhances robotics using Isaac Lab, Isaac Sim, OSMO robot cloud compute orchestration services and more. https://t.co/LkpYh8Gb3E pic.twitter.com/Yhews14hbb — NVIDIA Robotics (@NVIDIARobotics) July 29, 2024

« Nouvelles méthodes pour une robotique plus efficace »

Il est vrai que la formation de modèles pour robots humanoïdes requiert habituellement beaucoup de données. Cependant, collecter ces données par téléopération est souvent coûteux et long. Pour pallier ce problème, NVIDIA a mis en place un flux de travail innovant avec l'IA et Omniverse, permettant de former les robots avec moins de données.

Au début, les développeurs utilisent Apple Vision Pro pour saisir quelques démonstrations téléopérées. Ils simulent ensuite ces enregistrements dans Isaac Sim et emploient NIM MimicGen pour créer des données synthétiques à partir de ces mêmes enregistrements. Ce processus économise temps et argent.

Puis, dans Isaac Lab, les développeurs peuvent recourir à Robocasa NIM pour concevoir des expériences qui réentraînent les modèles de robots. Durant tout ce processus, OSMO répartit les tâches de calcul entre diverses ressources. Cette répartition réduit les délais administratifs.

Notons aussi que NVIDIA offre trois plateformes principales pour le développement robotique. D'une part, les supercalculateurs NVIDIA AI sont utilisés pour l'entraînement. D'autre part, NVIDIA Isaac Sim permet l'apprentissage dans des environnements simulés, tandis que les ordinateurs NVIDIA Jetson Thor sont destinés à l'exécution des modèles.

Grâce à un nouveau programme, les développeurs ont un accès privilégié aux dernières innovations, comme le montre la participation de Boston Dynamics et ByteDance Research. Ils rejoignent le programme NVIDIA Humanoid Robot Developer pour exploiter OSMO et Isaac Lab, et bientôt, les microservices NIM.

Aaron Saunders de Boston Dynamics exprime son enthousiasme : « Nous sommes ravis de contribuer à accélérer l'industrie grâce à cette technologie de pointe. »

Et vous, que pensez-vous de l'utilisation de l'Apple Vision Pro pour révolutionner l'apprentissage des robots humanoïdes ? N'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires !

