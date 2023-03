Nvidia dévoile AI Foundations : un service cloud pour entraîner votre propre IA

Nvidia propose AI Foundations, un service cloud révolutionnaire d’entraînement de l’IA pour les entreprises. Cette solution offre des modèles vierges et la possibilité de personnaliser ses propres bases de données.

Le géant des semi-conducteurs Nvidia a récemment dévoilé le lancement de son nouveau service cloud « AI Foundations« . Cela permet aux entreprises de personnaliser un modèle vierge en utilisant leurs propres informations. Ces services cloud seront disponibles sur la plate-forme DGX Cloud de Nvidia, et les clients pourront les utiliser à partir d’un portail en ligne. Avec ce nouveau service, Nvidia s’engage à démocratiser l’utilisation de l’IA pour les entreprises de toutes tailles. En exploitant ces ressources adéquatement, l’entreprise pourrait maximiser ses profits et améliorer sa compétitivité sur le marché par rapport à la concurrence.

NVIDIA lance AI Foundations pour construire des modèles d’IA personnalisés en cloud

Une récente initiative de NVIDIA, qui est nommée AI Foundations, offre une nouvelle gamme de services cloud aux entreprises. Cela permet aux entreprises qui manquent de temps ou de ressources pour créer leurs propres modèles d’IA de construire. Ce service permet d’affiner et de déployer des modèles d’IA génératifs spécifiques à leur secteur, basés sur leurs propres faits. Les modèles proposés incluent NeMo.

BioNemo est une variante du modèle NeMo, spécifiquement conçue pour la recherche médicale. Picasso est une IA qui est capable de générer des applications 3D pour améliorer la productivité dans le domaine du multimédia. Actuellement, seuls quelques utilisateurs triés sur le volet ont accès aux deux versions de NeMo et Picasso.

Les services cloud proposent des modèles de base dans lesquels les entreprises peuvent importer leurs propres ensembles de données. Les IA de NVIDIA faciliteront aux entreprises de personnaliser un modèle de langage similaire avec leurs propres informations. La plateforme DGX Cloud de NVIDIA sert de base à ces services et sera utilisable à partir d’un portail en ligne.

NVIDIA élargit son emprise cloud avec Shutterstock et Adobe

NVIDIA a dévoilé une association similaire avec Shutterstock, dans le but d’utiliser Picasso pour créer des objets 3D. Cette entente renforce leur plan d’action visant à tirer parti des énormes ressources de métadonnées de Shutterstock pour offrir de nouveaux produits et services. NVIDIA a collaboré avec Adobe pour optimiser la visibilité dans les étapes de formation générative de l’IA en question.

Les suggestions de l’IA comprennent un registre « ne pas former », semblable à robot.txt compatible pour les photos et les contenus multimédia. Deuxièmement, il y a également des balises complexes qui sont proposées pour améliorer la qualité des résultats de l’IA. NVIDIA et Adobe ont annoncé leur volonté d’intégrer les fonctionnalités de Picasso, l’IA de NVIDIA capable de générer des images, vidéos et applications 3D, dans les logiciels d’édition d’Adobe.

Ces services seront progressivement déployés pour les clients de Shutterstock dans les mois à venir. Cela se fera grâce à une intégration dans la boîte à outils Creative Flow de Shutterstock. Ils seront également accessibles directement sur Turbosquid. Cette dernière est une plateforme d’hébergement de maquettes 3D, sur l’environnement de conception collaborative de Nvidia Omniverse.