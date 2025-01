Nintendo Switch vs Nintendo Switch 2 : faut-il acheter ? Voici toutes les nouveautés !

Le successeur de la « Nintendo Switch », baptisé « Nintendo Switch 2 » est enfin là ! Vous vous demandez certainement ce qui différencie les deux consoles avant de l’acheter. Pour vous aider à prendre la décision, voici une comparaison !

Après des fuites et des rumeurs sur la Nintendo Switch 2, nous avons enfin un premier aperçu officiel de la console. En attendant la présentation complète qui se déroulera le 2 avril, j’ai assez de détails intéressants pour engager une comparaison entre la Nintendo Switch originale et sa suite. Voici toutes les nouveautés sur la nouvelle console !

Nintendo Switch vs Nintendo Switch 2 : une différence frappante au niveau de la conception ?

La première différence visible entre les deux consoles est la taille. La Nintendo Switch 2 embarque une unité principale plus grande et un écran plus grand avec de bordures plus fines. Jusqu’à aujourd’hui, aucune dimension définitive n’a été communiquée. Toutefois, on estime que son écran pourrait mesurer environ 7,5 pouces.

J’ai aussi constaté une grande amélioration au niveau de la béquille redessinée. Non seulement elle arrive à couvrir tous les arrières de la console, mais peut aussi être ajustée selon plusieurs angles. Rappelons que le support du switch de base est assez fragile, mais il est assez conforme à celui du modèle de la Nintendo Switch OLED.

Une console avec des détails techniques impressionnants !

Les manettes Joy-Con sont l’une des différences notables entre la Nintendo Switch 2 et la Nintendo Switch. Lorsque j’ai regardé pour la première fois, je n’ai pas remarqué la différence, mais je peux affirmer qu’il y a eu de grosses améliorations.

Premièrement, les manettes de la Switch 2 sont plus grandes. D’ailleurs, c’est le choix idéal pour les joueurs aux pattes charnues. La différence ne s’arrête pas là ! Accrochez-vous ! Ces Joy-Cons sont connectés à la console principale à partir d’un nouveau système d’encliquetage.

Ensuite, l’autre grand changement est l’inclusion d’un nouveau bouton mystérieux sur le Joy-Con droit. Malheureusement, la fonction du bouton est encore gardée secrète, même s’il avait été étiqueté avec un « C » dans les rendus de pré-annonce.

Quelle différence y a-t-il entre la station d’accueil des deux consoles ?

Nintendo a également remplacé le dock aigu de la première Nintendo Switch avec un dock à la fois doux et arrondi. Effectivement, la fonction ne change pas ! Le dock vous permettra toujours de connecter votre switch 2 à votre téléviseur.

Je suppose aussi que la nouvelle console intégrera un port Ethernet, bien que la vidéo ne donne pas d’informations sur ce détail ! Rappelons qu’il a été joint à la station d’accueil fournie avec la Nintendo Switch OLED.

Je trouve que la Nintendo Switch 2 est beaucoup plus puissante que la version précédente ! Et vous, comment le trouvez-vous ?

