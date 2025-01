La Nintendo Switch 2 dévoilée par erreur au CES 2025 ?! L’incroyable leak

Le CES 2025 vient-il de révéler par accident la tant attendue Nintendo Switch 2 ? Et ben… Cette console est au cœur des plus gros leaks du monde du jeu vidéo, ça va sans dire.

Les rumeurs sur la Switch 2 ont toujours été balayées d’un revers de main, mais cette fois, c’est différent ! Au CES 2025, en plein cœur de Las Vegas, le fabricant d’accessoires Genki a sorti le grand jeu : une gamme complète d’accessoires destinés à la console… qui n’a même pas encore été annoncée officiellement.

Ce leak ne suffit pas à confirmer l’arrivée imminente de la Switch 2 c’est sûr, n’empêche que c’est prometteur.

Il y en un qui voit l’arrivée de la Switch 2 avant Nintendo, on dirait

Attendez ! Il n’y a pas que ça. Genki a même exposé une unité factice de la fameuse Switch 2 et elle colle parfaitement aux récents rendus balancés par le rival Dbrand.

Si cette maquette dit vrai, la Switch 2 garderait le style hybride qui a fait le succès de la première : mi-console de salon, mi-console portable. Et attention, quelques surprises aussi sont de la partie : des Joy-Con relookés, désormais aimantés à la console, et un bouton mystère sur le côté droit.

Au CES, Genki a aussi annoncé qu’ils préparaient un protecteur d’écran pour le prochain matériel de Nintendo. Oh et ils ont même montré un emballage où on peut lire « Switch 2 ».

Bon, ce n’est pas franchement un scoop, mais il faut quand même noter que, jusqu’à présent, Nintendo s’est contenté d’appeler sa future console « le successeur de la Nintendo Switch ».

Alors, je me demande si finalement Nintendo a décidé de choisir la simplicité avec le nom « Switch 2 ».

C’est bien joué Genki !

Sachant que montrer ces produits liés à la Switch au CES allait enflammer Internet, Genki a ajouté une petite touche sur son site avec un message : « Pouvez-vous garder un secret ? Nous, non… ». On pourrait en déduire que la Switch 2 est en chemin.

Par contre, ils n’ont pas poussé le bouchon jusqu’à inciter de précommander les accessoires pour la console. On peut dire qu’ils ont choisi de rester – un tout petit peu – raisonnables.

Bref, cette nouvelle fuite sur la Nintendo Switch 2 est assez particulière je l’admet. Toutefois, nous le savons tous : Nintendo ne confirmera rien. Tout cela reste au stade des suppositions.

Genki nous a offert le meilleur aperçu de la console jusqu’ici, mais méfiance, les apparences peuvent être trompeuses ! Avec toutes les rumeurs qui fusent chaque jour sur le net, on ne peut plus différencier ce qui est vrai de ce qui ne l’est pas. Croisons juste les doigts pour que Nintendo finisse par sortir du silence très bientôt.

En parlant de rumeurs sur la Switch 2, cette semaine, on parle d’un dock capable de faire tourner des jeux plus puissants sur votre téléviseur. Des photos des manettes Joy-Con retravaillées ont également fuité.

Mais au fait, est-ce que vous attendez vraiment la nouvelle console de Nintendo ou bien vous vous contentez de suivre les nouvelles ?

En attente de votre réponse dans les commentaires…

