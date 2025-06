Nintendo Switch 2 : pourquoi la manette GameCube est mieux que l’originale ?

Ils ont gardé sa silhouette, amélioré ses entrailles et verrouillé ses usages. La manette GameCube pour Switch 2 ressuscite les sensations d’hier, mais avec un cadre strictement défini. Un hommage presque parfait à une époque, mais qui se heurte à des décisions commerciales frustrantes.

Reprenant fidèlement le design iconique de 2001, la manette GameCube version Switch 2 gagne en précision. Les boutons sont plus réactifs, le D-pad nettement plus ferme et l’ergonomie reste intacte. « C’est la même manette… en mieux », affirment plusieurs nostalgiques en ligne. Le joystick principal épaissi et le restricteur octogonal font des merveilles sur Mario Kart. Ce n’est donc pas une simple réédition, mais une amélioration bien sentie.

Un vrai bijou… limité à la Switch 2

La manette GameCube est malheureusement bloquée à une seule console. Aucune compatibilité avec PC, ni avec d’autres plateformes Nintendo n’est prévue. Il devient donc impossible d’utiliser cette manette pour des émulations GameCube classiques.

Pour ceux qui rêvaient de revivre Metroid Prime ou Killer 7, c’est une mauvaise nouvelle. Même les anciens jeux ne sont pas tous compatibles : seuls trois titres GameCube sont accessibles via Switch Online + Pack d’extension.

Si la manette GameCube ravira les puristes, elle peine à s’adapter aux titres récents. Des jeux comme Cyberpunk 2077 ou Split Fiction nécessitent des boutons absents de cette version. « J’ai dû reconfigurer tous mes contrôles juste pour survivre », rapporte un testeur sur Reddit. L’absence de sticks cliquables, de triggers modernes ou de bumpers complets limite clairement son champ d’action.

Smash Bros., Wind Waker et le fantasme rétro

Sur Super Smash Bros. Melee, la manette GameCube reste indétrônable. Les attaques directionnelles avec le stick C sont un pur plaisir. Même The Wind Waker retrouve tout son éclat grâce à la disposition unique des boutons. Pourtant, la Switch 2 ne propose que trois jeux rétro officiels pour le moment. Une manette GameCube sur Switch 2 mériterait un catalogue plus fourni pour briller pleinement.

Vendue uniquement sur la boutique Nintendo, la manette GameCube coûte 65 dollars et reste souvent en rupture. Impossible de prédire sa disponibilité, ce qui crée une frustration croissante parmi les fans. Pour beaucoup, cette manette est un bijou d’ingénierie… condamné à la vitrine. « Je ne peux pas l’utiliser ailleurs, mais je l’aime pour ça », confie un utilisateur. Ce paradoxe est au cœur de sa popularité.

Manette GameCube + Switch 2 : un duo aussi culte que contraint

Malgré les limitations, la manette GameCube s’impose comme un compagnon idéal pour les sessions rétro sur Switch 2. Son duo avec la console ne fonctionne que dans certains cas précis, mais la sensation en jeu reste inégalée. Pour les amoureux de Smash Bros. ou de F-Zero GX, l’expérience est presque sacrée. Cependant, sans réelle extension de la ludothèque GameCube sur Switch 2, l’intérêt général reste restreint.

En 2002, la WaveBird avait ouvert la voie des manettes sans fil performantes. Aujourd’hui, la GameCube Switch 2 reprend ce flambeau, mais sans l’élan d’ouverture. Elle reste un objet de niche, fidèle à ses origines, mais verrouillée par une stratégie de marque rigide. Un hommage qui fait battre les cœurs, mais serre les poings.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.