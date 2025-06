Nintendo Switch 2 : cette astuce géniale fait exploser l’autonomie

Huit ans après le lancement du premier modèle, Nintendo a enfin dévoilé une nouvelle version de sa console hybride. Toutefois, malgré les avancées techniques, des questions majeures se posent quant à la durabilité de la batterie de l’appareil.

Avec la sortie tant attendue de la Nintendo Switch 2, les joueurs découvrent une console hybride revisitée, plus puissante et toujours aussi polyvalente. Malheureusement, derrière les avancées techniques et les premiers retours enthousiastes, un problème de taille persiste : l’autonomie de la batterie. La gestion de l’énergie est cruciale pour tirer le meilleur parti de cette nouvelle génération, face aux sessions de jeu écourtées et à la dégradation rapide des performances.

De nombreux tests ont révélé que l’autonomie de la Switch 2 n’est pas son point fort. Bien qu’elle se charge correctement et s’allume normalement, la batterie se décharge rapidement dès qu’elle n’est plus connectée à l’adaptateur secteur ou retirée de sa station d’accueil.

Ce problème affecte réellement l’expérience de jeu, notamment sur certains jeux comme Cyberpunk 2077.

La console ne tient que 2 heures et 16 minutes avant de s’éteindre, ce qui reste très limité pour un appareil portable en 2025. Une telle durée d’utilisation semble clairement insuffisante, surtout pour un jeu aussi exigeant.

Et sachez que si vous négligez encore l’entretien de la batterie, vous allez aggraver la situation !

Comme toutes les batteries lithium-ion, celle de la Switch 2 se dégrade naturellement avec le temps. Néanmoins, il existe de bonnes pratiques pour ralentir ce processus, comme éviter de la recharger systématiquement à 100 %.

Le problème est qu’au quotidien, on n’a pas toujours le réflexe de vérifier le niveau de charge. Une fois la session de jeu terminée, il suffit de remettre la console sur son dock, et le tour est joué.

Alors, comment éviter une charge complète inutile ? Nintendo a intégré une fonctionnalité dédiée dans les paramètres de la console. Bien qu’elle soit désactivée par défaut, nous vous conseillons fortement de l’activer.

Pour activer la charge limitée à 90 %, vous devez vous rendre dans le menu principal de la console, puis ouvrez les Paramètres (l’icône en forme de roue dentée en bas à droite).

Après, faites défiler le menu de gauche jusqu’à l’onglet Console, et dans la partie droite, descendez jusqu’à l’option Arrêter de recharger à environ 90 % et activez-la.

Et voilà ! Vous perdez certes 10 % d’autonomie maximale, mais en contrepartie, vous allongez la durée de vie de la batterie.

Notez par ailleurs que Nintendo a précisé que la console se chargera parfois à 100 % pour des raisons de calibration, ce qui est tout à fait normal.

Pour optimiser la batterie de votre appareil, vous devez également éviter de laisser la batterie se vider complètement.

En descendant en dessous de 10 %, vous risquez de l’endommager prématurément. Pour mieux contrôler cela, vous pouvez activer l’affichage du pourcentage de batterie, dans les Paramètres.

Enfin, si vous ne prévoyez pas d’utiliser votre Switch pendant plusieurs semaines ou mois, évitez de la laisser branchée sur le dock. Il vaut mieux l’éteindre complètement.

