Snap Immersive : les lunettes IA + AR qui vont donner vie aux Pokémon !

Cette paire de lunettes de Snap est la sixième génération des Spectacles, introduite pour la première fois en 2016. Ces lunettes intègrent une intelligence artificielle qui leur permet d’offrir des recommandations en temps réel, basées sur les perceptions de l’utilisateur.

Pionnier des lunettes connectées avec ses Spectacles, Snap avait délaissé le marché grand public pour se consacrer à la réalité augmentée destinée aux développeurs. Le 10 juin 2025, l’entreprise marque son retour et annonce de nouvelles lunettes conçues pour le grand public.

Specs, les lunettes connectées les plus avancées du marché ?

À l’opposé des premières Spectacles, principalement conçues pour la capture de photos et de vidéos, les nouvelles Specs de Snap incarnent une véritable avancée technologique.

Décrites comme « légères et immersives », elles intègrent des écrans transparents. Ces derniers permettent de superposer filtres et applications à la réalité, sans obstruer la vue.

Snap prévoit ainsi de devenir l’un des premiers acteurs à proposer cette technologie au grand public, avec une sortie annoncée pour 2026.

Les Specs proposeront de nombreuses fonctionnalités qui incluent l’affichage d’un écran flottant pour le travail.

Ils embarquent également la lecture de vidéos en streaming ou encore la compatibilité immédiate avec toutes les expériences développées pour les prototypes précédents.

Néanmoins, une grande inconnue demeure. Il n’existe actuellement aucun design final visible pour les spécifications.

Snap n’a fourni aucune information sur l’aspect, le coût, les spécifications techniques comme l’autonomie, la qualité des capteurs et les fonctions multimédias de ses produits.

À ce jour, une seule certitude demeure : elles fonctionnent sans smartphone, grâce à une puce Qualcomm, probablement dévoilée lors du prochain Snapdragon Tech Summit.

Les premiers modèles de Snap à intégrer une intelligence artificielle

Les Specs intégreront plusieurs IA de pointe comme ChatGPT, Gemini ou encore DeepSeek.

Il est ainsi possible d’utiliser ces lunettes pour la traduction de texte via la caméra, les suggestions de recettes, les réponses à des questions de culture générale, etc.

Snap entend ainsi rivaliser directement avec les Meta Ray-Ban, qui exploitent déjà l’IA maison de Meta.

Snap envisage également d’intégrer des fonctionnalités avancées comme la traduction vocale en temps réel, la projection d’objets 3D en taille réelle. Elle envisage même de mettre en place une navigation GPS en réalité augmentée.

Le produit mettra à disposition des développeurs plusieurs API et intégrera la norme émergente WebXR pour les expériences immersives via navigateur.

« Le moment est venu de révolutionner l’informatique en intégrant naturellement nos expériences numériques dans le monde réel. Nous avons hâte de lancer les Specs l’an prochain », a déclaré Evan Spiegel lors de la présentation officielle.

