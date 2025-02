Nintendo Switch 2 : le design du dock révélé par un leak sous tous les angles

La Nintendo Switch 2 se rapproche, et avec elle, son lot de fuites et de rumeurs, et cette fois, c’est le dock qui se dévoile sous toutes ses facettes grâce à un leak détaillé. Notamment, un design revu, une potentielle amélioration du refroidissement…

Nintendo joue vraiment les cachotiers avec la Switch 2. Mais les insiders, eux, ne chôment pas. Alors que la console reste encore largement secrète, un rendu CAO du dock vient de fuiter. Ce leak offre un premier aperçu détaillé de cet accessoire essentiel. Alors, derrière les détails en apparence anodins, Nintendo a-t-il repensé au côté thermique de la Switch 2 ? Et si ce dock cachait plus de surprises que nous ne le pensions ?

Le dock de la Switch 2 revisité avec un meilleur refroidissement ?

La sortie de la console approche à grands pas, et même si Big N garde encore une bonne dose de mystère autour de sa prochaine console, les leaks, eux, s’enchaînent ! Cette fois, c’est le dock de la Switch 2 qui se dévoile sous toutes les coutures grâce à un rendu CAO qui a fuité.

Ce leak nous vient de Xiaohongshu sur Imgur, un insider bien connu dans la sphère Nintendo. Et il a été ensuite relayé sur Famiboards.

Le premier détail marquant, c’est une grille perforée sur le bas. Est-ce une simple coïncidence ? Je n’en suis pas si sûr ! Certains fans pensent qu’elle sert à améliorer la ventilation de la console lorsqu’elle est en mode docké. Après tout, la Switch 2 promettrait bien plus de puissance graphique. Et qui dit plus de puissance, dit plus de chaleur à évacuer.

Un utilisateur de Famiboards a d’ailleurs analysé l’image et remarqué que cette grille pourrait s’aligner avec les prises d’air de la Switch 2. Un peu à la manière d’une Xbox Series S. Si c’est le cas, Nintendo aurait clairement travaillé sur un refroidissement plus efficace pour éviter la surchauffe lors des longues sessions de jeu.

Bref, pour l’instant, Nintendo n’a pas confirmé ces infos, donc nous devrions attendre le fameux Nintendo Direct prévu le 2 avril. Alors, simple dock amélioré ou vrai changement pour la Switch 2 ? J’ai hâte de le découvrir ! Et vous, vous en pensez quoi ?

