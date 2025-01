Nintendo Switch 2 : le nouveau contrôleur JoyCon dévoilé par une photo ?

Depuis plusieurs semaines, les rumeurs sur la Nintendo Switch 2 ne cessent d’affluer. Entre photos et détails techniques, difficile de savoir quoi croire. Une récente image semble enfin révéler des détails sur le prochain contrôleur JoyCon.

La Nintendo Switch, après 8 ans de service, sera remplacée par une nouvelle console en 2025. C’est la seule annonce officielle que nous avons à ce jour. En mai, le président de Nintendo avait déclaré qu’il ferait une annonce sur « la successeure de la Switch » avant mars 2025.

Depuis, les confirmations se font rares, mais les rumeurs continuent de circuler. Plusieurs fuites récentes ont révélé des détails, mais je vous conseille de rester prudents, car elles ne sont pas officielles.

Quel look pour la nouvelle console de Nintendo ?

La Nintendo Switch 2 devrait reprendre le concept hybride qui a fait le succès de sa prédécesseure. En effet, cette console promet d’être jouable en mode portable ou via un dock connecté à une télévision. Mais là encore, plusieurs changements semblent au rendez-vous.

D’abord, citons l’écran qui passerait de 7 à 8 pouces. Malheureusement, il ne s’agirait pas d’un écran OLED mais plutôt d’un LCD.

Quand j’ai appris que cet écran serait en LCD, et non OLED, j’ai été un peu déçu. Personnellement, je trouve que l’OLED offre une qualité d’image bien plus agréable, notamment pour les jeux lumineux ou colorés. En tout cas, ce choix soulève des interrogations sur le confort de jeu à long terme.

Et à ce propos, les JoyCon retiennent toute l’attention. Attachés magnétiquement, ils n’utiliseraient plus de clips mécaniques comme auparavant.

Ce mécanisme pourrait s’avérer plus simple à utiliser. Quoique certains craignent que ce système magnétique ne soit pas aussi robuste avec le temps.

Ensuite, parlons des sticks. Ceux-ci devraient être plus précis et confortables afin d’éviter le fameux « JoyCon Drift », un problème qui a beaucoup irrité les joueurs de la première Switch.

Mais d’ailleurs, un nouvel élément attire l’attention : un mystérieux bouton sous le bouton Home. Quoique son utilité reste inconnue, il alimente déjà de nombreuses théories parmi les fans.

The full resolution video of the Switch 2 JoyCons demonstration in action. pic.twitter.com/eLktyEM0EH — Zikada ジカダ (@ZikadaPrime) January 8, 2025

Fuites sur les nouveaux JoyCon de la Nintendo Switch 2

Alors voilà où nous en sommes : des photos récentes, publiées sur un forum chinois, montrent les supposés nouveaux JoyCon. Ces images révèlent plusieurs détails intrigants, notamment des zones lisses qui semblent confirmer l’utilisation d’aimants pour la fixation.

Et à ce propos, un bouton latéral bien visible près de la gâchette intrigue particulièrement. Certains pensent qu’il servirait à détacher ou à attacher les JoyCon. Mais là encore, rien n’est certain.

En revanche, l’arrière des manettes présente des marquages réglementaires. Cela laisse supposer qu’il s’agit d’une version finale et non d’un simple prototype. En tout cas, ces photos semblent crédibles, même si la prudence reste de mise.

Sinon, parlons des couleurs. Les JoyCon afficheraient une palette bleu et noir pour le gauche, tandis que le droit mélangerait orange et noir. Cette association correspond à d’autres fuites récentes. Ainsi, elle renforce la possibilité que ces photos soient authentiques.

Lorsque l’on évoque la Nintendo Switch 2, la question principale reste : quand sera-t-elle officiellement annoncée ? Selon des rumeurs persistantes, Nintendo pourrait lever le voile dès janvier 2025. Ensuite, viendrait la sortie, potentiellement prévue entre mars et l’été 2025.

De toute façon, Nintendo semble vouloir éviter les erreurs du passé, comme la pénurie de la PlayStation 5. Cela suggère une préparation minutieuse pour garantir un stock suffisant dès le lancement.

Pour ma part, je suis impatient de découvrir si Nintendo répondra aux attentes. Et vous, que pensez-vous de ce nouveau design supposé ? Ces fuites attisent-elles votre impatience ?

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.