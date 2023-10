Nintendo Switch 2 : à quoi s’attendre ? Toutes les rumeurs et nouveautés attendues

Alors que la première génération de la Nintendo Switch prend de l’âge, les regards se tournent naturellement vers ce que nous réserve le géant japonais : la Nintendo SWITCH 2.

L’agitation grandit au sein de la communauté des gamers. Le SWITCH 2, la prochaine étoile montante du ciel Nintendo, se dévoile lentement mais sûrement. Avec la première Nintendo Switch montrant des signes d’âge, tout le monde a les yeux rivés sur le futur lumineux de Nintendo.

Calendrier et annonces du SWITCH 2 Wonder

La Nintendo Switch originale, véritable icône, vieillit doucement. Naturellement, les spéculations vont bon train sur la relève. La rumeur, soutenue par Video Games Chronicle, évoque une sortie du SWITCH 2 Wonder fin 2024.

Cela semble logique. La première Switch aura alors sept ans, et la fin de sa production est prévue pour avril 2025. De plus, quelle meilleure période pour lancer une console que les fêtes de fin d’année ?

Switch 2: que faut-il attendre de la prochaine console de Nintendo?https://t.co/5kBiSmkryM pic.twitter.com/OfGtG3RaMv — BFMTV (@BFMTV) October 4, 2023

Caractéristiques et potentiels de la nouvelle venue

Le succès de la Nintendo Switch ne laisse place à aucun doute : le SWITCH 2 Wonder conservera probablement le format hybride. Jouer en déplacement ou confortablement installé chez soi, voilà le duo gagnant de Nintendo.

Mais parlons puissance. Les rumeurs suggèrent que le SWITCH 2 Wonder en a sous le capot. Comment le savoir ? La Gamescom nous a donné un avant-goût avec une version optimisée de « The Legend of Zelda: Breath of the Wild ». Mais ce n’est pas tout. Une démo exploitant le moteur graphique Unreal Engine 5, inspirée du film Matrix, laisse envisager des performances équivalentes aux mastodontes PlayStation 5 et Xbox Series X.

Quant aux jeux, la rumeur est tout aussi palpitante. « Metroid Prime 4 » se profile comme le titre phare à l’occasion du lancement de la SWITCH 2 Wonder. Après tout, le dernier opus principal de cette saga remonte à 2007 sur Wii. Bien sûr, la démo de la Gamescom pourrait indiquer la présence de « The Legend of Zelda : Breath of the Wild » et de sa suite, « Tears of the Kingdom », sur le SWITCH 2. Et n’oublions pas le probable retour du jeu de course favori de tous : Mario Kart. Après tout, cela fait neuf ans que nous n’avons pas eu de nouveau chapitre.

La communauté attend donc avec impatience que Nintendo dévoile davantage sur le SWITCH 2 Wonder.