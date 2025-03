Nintendo Switch 2 : comment regarder le direct, et à quoi s’attendre ?

Depuis des années, les fans attendent ce moment avec impatience. Et cette fois, c’est la bonne !

Nintendo prépare un direct entièrement dédié à la Nintendo Switch 2.

Bon voilà, la nouvelle console est sur le point de sortir, et tout va enfin s’éclaircir. Alors, comment suivre cet événement ? Et surtout, que nous réserve Nintendo ? On vous dit tout ici…

En ce qui concerne la diffusion, voici ce qu’il faut retenir

Le Nintendo Switch 2 direct se déroulera le mercredi 2 avril 2025. La diffusion commencera à 15h00, heure de Paris (heure d’Europe centrale). En fonction de votre pays, l’horaire peut varier.

Par exemple, si vous êtes au Royaume-Uni, le direct commencera à 14h00 (heure locale). Aux États-Unis, il faudra se lever plus tôt. À 6h00 (PDT) pour la côte ouest, à 9h00 (EDT) pour la côte est. Au Japon, il sera 22h00 (JST). Enfin, en Australie, il faudra attendre minuit, heure de Sydney (AEDT).

Comme d’habitude, Nintendo diffusera l’événement en direct sur sa chaîne YouTube officielle. Il sera aussi disponible sur le site web de Nintendo. Vous n’avez besoin d’aucun abonnement pour y accéder. Il suffira de cliquer sur le lien au bon moment.

Si vous ne pouvez pas le regarder en direct, pas de panique. La vidéo sera disponible en replay juste après la diffusion. Vous trouverez aussi des résumés sur les sites spécialisés. Grâce à cela, vous aurez toujours accès aux informations essentielles.

Je note que Nintendo n’a pas encore annoncé la durée exacte du direct. Mais en général, ces présentations durent autour de 40 minutes.

Une présentation en direct dédiée à la Nintendo Switch 2

En tant que fans, nous avons tous cette même envie : tout savoir sur la Nintendo Switch 2. En début d’année, Nintendo avait seulement montré un petit aperçu. Depuis, aucun détail n’a été donné. Ce direct servira donc à répondre à toutes les questions.

D’abord, on s’attend à ce que Nintendo annonce la date de sortie officielle. Ensuite, la console devrait être présentée en détail, avec son design et ses nouvelles fonctions.

Pour rappel, en 2017, la première Switch avait été présentée en janvier et lancée en mars. Si Nintendo suit le même rythme, je suis sûr que la Switch 2 pourrait sortir en juin 2025. Cela correspond d’ailleurs à plusieurs rumeurs circulant en ligne.

Nintendo Switch 2. Coming 2025. pic.twitter.com/GA2Nr3TqiQ — Nintendo Switch 2 News (@NinSwitchIntel) ?ref_src=twsrc%5Etfw">January 16, 2025 ?ref_src=twsrc%5Etfw">January 16, 2025

Outre cela, on espère aussi connaître le prix exact, un point qui reste encore flou. Mais à mon avis, il pourrait être plus élevé que prévu. Certaines taxes, notamment aux États-Unis, pourraient expliquer cette hausse. Mais rien n’est encore confirmé.

Sinon, côté technique, on veut du concret. La Switch 2 pourra-t-elle afficher les jeux en 4K ? Peut-être… Nintendo va sûrement nous surprendre. En tout cas, on attend des nouveautés côté gameplay, confort et fonctionnalités.

Et si on parlait des jeux ? C’est ce qu’on attend le plus !

Évidemment, ce qui fait battre notre cœur plus vite, ce sont les jeux. Parce que oui, une console, c’est bien. Mais des jeux, c’est mieux !

Pour le moment, un seul jeu a été aperçu avec la Switch 2. Ce direct sera donc l’occasion de découvrir plusieurs titres majeurs.

Nintendo Switch 2 games lineup:



– New Mario Kart

– 3D Mario

– Pokémon Legends: Z-A

– Metroid Prime 4

– Third-party support including Call of Duty

– And more pic.twitter.com/tR9UjzTUco — Nintendo Switch 2 News (@NinSwitchIntel) ?ref_src=twsrc%5Etfw">March 13, 2025 ?ref_src=twsrc%5Etfw">March 13, 2025

Il est presque certain que Mario Kart 9 fera partie de la présentation. Metroid Prime 4 : Beyond pourrait aussi être montré. Un nouveau jeu Mario en 3D semble également probable. Le dernier remonte à Super Mario Odyssey, sorti en 2017.

Nintendo pourrait aussi faire plaisir aux fans de Fire Emblem ou Animal Crossing. Ces deux séries ont beaucoup de succès. Elles pourraient donc être présentes dès le lancement.

Il est aussi possible que Nintendo annonce des jeux créés par d’autres studios. Ce fut le cas en 2017, lors du direct de la première Switch. L’arrivée de jeux tiers permettrait d’enrichir rapidement le catalogue.

Et vous ? Êtes-vous excité par ce direct Nintendo Switch 2 ? Attendez-vous un jeu en particulier ? Dites-le-nous en commentaire !

