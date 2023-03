Top des meilleurs VPN pour l’Apple TV

Avec votre Apple TV, vous pouvez regarder une variété de contenus en qualité HD et profiter d’une expérience de jeu inégalée durant vos séances de gaming. Cependant, le contenu disponible sur iTunes varie considérablement d’un pays à l’autre. Ainsi, il se peut que dans certaines zones géographiques, vous ne puissiez pas du tout utiliser votre appareil. Vous souhaitez contourner ces restrictions géographiques ? Pensez à vous armer d’un bon VPN pour Apple TV. Découvrez notre sélection.

Installer un VPN gratuit ou payant sur votre Apple TV est sans aucun doute le meilleur moyen d’accéder aux contenus géobloqués. En effet, cette solution vous permet de vous connecter à un serveur distant afin de changer votre adresse IP et de profiter de contenus qui ne sont pas disponibles dans votre emplacement géographique. De plus, en installant un VPN sur votre appareil, vous pourrez tirer parti d’une connexion sécurisée et de la confidentialité de vos informations.

NordVPN

Caractéristiques techniques Nombre de serveurs : + 5 000

Chiffrement : AES-256 bits

Fonctionnalités : OpenVPN, IKEv2/IPSec, WireGuard

Bien que l’Apple TV ne prenne pas directement en charge les VPN, vous pouvez configurer NordVPN sur votre routeur, en partageant la connexion VPN de votre ordinateur avec votre SmartTV, ou en utilisant simplement la fonction Smart DNS.

Par ailleurs, si NordVPN est aujourd’hui considéré comme le meilleur VPN aujourd’hui disponible sur le marché, c’est parce que cette solution propose une variété de protocoles VPN performants et fiables. Pour ne citer qu’OpenVPN, IKEv2/IPSec et WireGuard. Il s’agit des protocoles VPN les plus sûrs.

De plus, la solution panaméenne s’appuie également sur le chiffrement AES-256 bits pour sécuriser et crypter votre trafic internet. En outre, le logiciel vous permet d’activer le multi-hop ou double VPN afin que votre trafic puisse passer à travers deux tunnels cryptés pour une sécurité maximale.

Une garantie de remboursement de 30 jours

De nombreuses fonctionnalités de sécurité avancées

Un vaste réseau de serveurs

Impossible de partager des connexions VPN à partir de Mac

Processus d’installation un peu complexe pour les débutants

Surfshark

Caractéristiques techniques Nombre de serveurs : + 3 200

Chiffrement : AES-256 bits

Fonctionnalités : tunnelage divisé, kill switch, multi-hop

Surfshark est une option très intéressante pour les utilisateurs d’Apple TV qui recherchent un VPN abordable et riche en fonctionnalités. Entre autres, la solution vous permet de profiter de l’option kill switch, le multi-hop ainsi que le cryptage AES-256 bits. Sans oublier les nombreux protocoles VPN pour assurer votre anonymat et votre sécurité en ligne.

Ce VPN se veut également très ergonomique et propose une configuration à la fois simple et intuitive. Pour faire fonctionner votre VPN sur votre Apple TV, plusieurs solutions s’offrent à vous :

la création d’un routeur virtuel à l’aide d’un PC Windows

l’utilisation d’un DNS intelligent.

la configuration d’un routeur compatible

Nombre illimité d’appareils connectés

Idéal pour le streaming des plateformes telles que Netflix, Hulu et BBC iPlayer

Service DNS intelligent et autonome

le service est relativement cher par rapport à d’autres services VPN

pas de support téléphonique

ExpressVPN

Caractéristiques techniques Nombre de serveurs : 3 000

Nombre de pays couverts : 94

Format vidéo pour le streaming : 4K HDR

ExpressVPN est un excellent choix pour le streaming et le déblocage de contenu géo-restreint sur Apple TV. Il offre une gamme complète d’applications et de serveurs optimisés.

D’ailleurs, sa pléthore de fonctionnalités et ses performances optimales pour le streaming 4K HDR en font l’un des meilleurs VPN pour Apple TV. De plus, avec plus de 3 000 serveurs disponibles dans 94 pays, ExpressVPN ne fait aucun compromis en matière de choix.

Notons que ce VPN est compatible avec tous les modèles d’Apple TV existants.

Accès à de nombreux services de streaming

Vitesses élevées et constantes pour le streaming en HD

Une politique de confidentialité un peu floue sur certains points.

Des vitesses de téléchargement légèrement plus lentes que celles des autres fournisseurs.

AtlasVPN

Caractéristiques techniques Nombre de serveurs : 750

Nombre de pays couverts : 27

Protocoles de sécurité : WireGuard et IKEv2/IPSec

Entièrement gratuite, AtlasVPN offre à ses utilisateurs une confidentialité optimale ainsi qu’une vitesse de connexion et un niveau de sécurité élevés grâce à son cryptage AES-256 bits.

De plus, le service propose une application compatible avec AppleTV. De cette manière, les utilisateurs peuvent profiter d’une vaste gamme de contenus en ligne, notamment des films ou des séries. En outre, AtlasVPN propose des fonctionnalités supplémentaires comme le bloqueur de publicités et de logiciels malveillants ainsi que la fonction SafeSwap.

Simple à utiliser

VPN 100 % gratuit

Service idéal pour le streaming

Fonctionnalités limitées

Service client pas très réactif

Cyberghost

Caractéristiques techniques Nombre de serveurs : 9 200

Nombre de pays couverts : 91

Débit : 730 Mbps

CyberGhost est un service VPN de premier ordre qui offre aux utilisateurs Apple TV un accès à plus de 9 200 serveurs répartis dans 91 pays. Avec une vitesse de pointe de 730 Mbps, ce service est conçu pour offrir une expérience de visionnage fluide et sans mise en mémoire tampon, étranglement de la bande passante et limitations de réseau.

Cyberghost propose également de nombreuses fonctionnalités pour garantir votre sécurité en ligne. Parmi lesquelles on peut citer le cryptage AES 256 bits, l’option kill switch, la protection contre les fuites DNS et IP. S’y ajoute la possibilité de choisir entre le protocole OpenVPN, IKEv2 et WireGuard ainsi que la possibilité de connecter jusqu’à sept appareils en simultané à partir d’un seul compte.

Une myriade de fonctionnalités

Un large réseau de serveurs

Des protocoles de sécurité au choix

Prix assez élevé

Quelques latences sur certains serveurs

Private Internet Access VPN

Caractéristiques techniques Nombre de serveurs : 84

Chiffrement : AES-128 ou AES-256

Fonctionnalités : Kill switch, PIA MACE, adresses IP dédiées

Private Internet Access VPN fait partie des options à considérer si vous souhaitez connecter un VPN sur votre Apple TV. De plus, le service propose un site d’assistance très complet et des guides de configuration étape par étape faciles à suivre. De plus, la solution propose la fonctionnalité PIA VPN qui vous donne la possibilité de configurer votre VPN en quelques clics.

Private Internet Access VPN vous permet également de débloquer vos services de streaming préférés tout en vous garantissant un anonymat à toute épreuve.

Site d’assistance très complet

Compatible avec le streaming

De nombreuses fonctionnalités intéressantes

La configuration de PIA VPN reste assez complexe pour les débutants

IPVanish

Caractéristiques techniques Nombre de serveurs : 850

Nombre de pays couverts : 60

Protocoles : IKEv2, IPsec, openvpn, PPTP, WireGuard

IPVanish est une application VPN qui permet de sécuriser votre connexion et de protéger votre vie privée en ligne. Elle est compatible avec les appareils Apple TV et offre une connexion rapide et stable. De plus, la solution propose des connexions robustes et rapides grâce à son réseau de 850 serveurs répartis dans plus de 60 pays.

Avec IPVanish, vous pouvez contourner les restrictions géographiques et accéder à des contenus bloqués dans votre région. Enfin, il s’agit d’un excellent choix pour la famille puisqu’il permet des connexions illimitées en simultanée.

Compatible avec tous les appareils d’Apple

Propose une connexion rapide et stable

Nombre de serveurs limité

Ne propose pas une assistance Chat en direct

FAQ : VPN pour Apple TV

Est-ce qu’une Apple TV prend-elle en charge les VPN ?

Pour pouvoir utiliser un VPN sur votre appareil, vous devez choisir un fournisseur qui propose soit un Smart DNS dans sa liste de fonctionnalités, soit une application VPN pour routeur. Concrètement, vous devrez configurer le VPN sur un autre périphérique, tel qu’un routeur et le connecter à votre Apple TV.

Avec le nombre de fournisseurs aujourd’hui disponibles sur le marché, il peut s’avérer difficile de trouver le bon VPN pour votre Apple TV. Pour être sûre de choisir le service qui saura répondre à toutes vos exigences, il faudra prendre en compte un certain nombre de critères. Voici les caractéristiques à retenir pour un VPN Apple TV :

Des serveurs présents dans le monde entier ;

Une bonne vitesse pour le streaming et une bande passante illimitée ;

La possibilité de débloquer les contenus géo-restreints ;

Un cryptage AES 256 bits, une protection contre les fuites DNS ou des serveurs Double VPN ;

Une bonne politique de confidentialité ;

Une grande facilité d’utilisation ;

Un bon rapport qualité/prix.

Puis-je utiliser un VPN gratuit pour Apple TV ?

Un VPN se présente comme un outil ultra-pratique pour les personnes qui souhaitent accéder à des contenus géorestreints sur leur Apple TV. Cependant, il est important de se rappeler que tous les VPN ne se valent pas. Pour être sûr de profiter des meilleures fonctionnalités, il est vivement conseillé de souscrire à un VPN payant. De plus, les VPN gratuits ne proposent pas de politiques no log. Cela signifie qu’ils peuvent utiliser vos données de navigation à des fins publicitaires ou commerciales.

Est-ce que je peux utiliser Airplay avec un VPN sur mon Apple TV ?

Il est tout à fait possible d’utiliser Airplay avec un VPN sur votre Apple TV à condition de choisir la bonne solution. À savoir que Airplay est un protocole de streaming qui permet aux utilisateurs de diffuser du contenu sans fil à partir d’appareils Apple tels que l’iPhone, l’iPad et l’iPod touch vers une Apple TV. L’utilisation d’un VPN va vous permettre de sécuriser votre connexion et protéger votre confidentialité.

