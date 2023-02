ChatGPT : les meilleurs prompts pour générer un contenu de qualité

Les prompts sur ChatGPT servent à donner une entrée de texte pour générer une réponse pertinente. Avec les bonnes invites, vous pouvez dire adieu au syndrome de la page blanche et générer du contenu rapidement.

Dans un monde où la production de contenu est devenue une véritable nécessité pour de nombreuses entreprises et organisations, la recherche de thématiques et d’idées pertinentes peut s’avérer fastidieuse et chronophage. ChatGPT est la solution à ce problème, mais encore faut-il connaître les bons prompts à utiliser. Cet outil basé sur l’intelligence artificielle vous permettra de produire du contenu original, attractif et de qualité, en un temps record.

Qu’est-ce qu’un prompt sur ChatGPT ?

Sur ChatGPT, un prompt est une phrase ou un court texte que l’utilisateur entre dans l’interface pour demander une réponse ou une continuation de la conversation, autrement dit une invite. Il sert à initier une interaction entre l’utilisateur et l’intelligence artificielle. En effet, en fonction de la nature du prompt, ChatGPT va proposer une réponse pertinente ou une suite logique de la conversation.

Les prompts peuvent être de différentes natures : des questions, des affirmations, des demandes d’opinions, des instructions, des réflexions, etc. L’objectif est de guider l’IA vers une réponse ou une continuation de la conversation qui répondent aux attentes de l’utilisateur.

En cela, la qualité de l’invite est cruciale pour obtenir une réponse satisfaisante. Il peut être simple ou complexe, court ou long, direct ou indirect. En utilisant des meilleurs prompts bien formulés, l’utilisateur peut interagir avec ChatGPT de manière efficace et obtenir des réponses de qualité.

Comment les prompts permettent-ils d’initier une interaction avec ChatGPT ?

Les prompts permettent à l’utilisateur de poser des questions, d’énoncer des opinions, de formuler des demandes d’information ou d’exprimer des réflexions. Lorsqu’un utilisateur entre l’invite dans l’interface de ChatGPT, l’IA analyse le texte et utilise son modèle de traitement de langage naturel pour comprendre l’intention de l’utilisateur.

ChatGPT va ensuite utiliser cette compréhension pour générer une réponse pertinente. Pour cela, l’IA va se baser sur des données préalablement collectées et sur des algorithmes de prédiction pour déterminer la réponse la plus appropriée. ChatGPT va notamment utiliser des modèles de langage pour anticiper la suite de la conversation et proposer une réponse cohérente et pertinente.

En fonction de la nature du prompt, ChatGPT peut proposer une réponse simple ou complexe, directe ou indirecte, factuelle ou subjective. L’objectif est de fournir une réponse satisfaisante pour l’utilisateur et d’initier une conversation naturelle. Si la réponse ne correspond pas aux attentes de l’utilisateur, celui-ci peut entrer une nouvelle invite pour orienter la conversation dans la direction souhaitée. En somme, le prompt est un élément essentiel pour initier une interaction avec l’IA. La réponse dépend en grande partie de la qualité et de la pertinence du prompt entré.

Quels sont les meilleurs prompts selon le contenu à générer ?

Lorsqu’il s’agit de générer du contenu à l’aide d’un prompt, le choix du prompt peut avoir un impact significatif sur la qualité et la pertinence du contenu généré. Les meilleurs prompts sont étroitement liés au sujet ou au thème que vous souhaitez explorer. Ils fournissent suffisamment d’inspiration pour stimuler la créativité et la réflexion.

Par exemple, si vous voulez générer du contenu pour une campagne publicitaire, les meilleurs prompts seraient ceux qui vous permettent de réfléchir aux avantages de votre produit ou service. Vous pouvez également formuler des prompts qui vous aident à identifier les besoins et les problèmes de votre public cible.

D’autre part, si vous voulez générer du contenu pour un blog ou une plateforme de médias sociaux, les meilleurs prompts seraient ceux qui vous aident à aborder des sujets pertinents et intéressants pour votre public, tel que les tendances actuelles, les défis et les opportunités dans votre secteur d’activité, ou les conseils pratiques et les astuces utiles.

Trouver un sujet d’écriture

ChatGPT peut être un outil utile pour trouver des prompts pertinents et stimuler votre créativité. Pour commencer, vous devez déterminer le thème ou le sujet que vous souhaitez aborder dans votre article de blog. Vous pouvez ensuite utiliser des mots-clés et des questions spécifiques pour aider ChatGPT à générer des idées de sujets qui correspondent à vos intérêts et à votre expertise.

Généralement, le prompt idéal pour générer une idée de contenu se présente comme suit :

Lister des sujets à rédiger concernant le [thème de votre article] pour [le type d’audience à par le contenu]

Exemple :

Lister des sujets à rédiger sur le thème “voiture électrique” pour le grand public.

Cette question peut aider ChatGPT à générer des sujets qui correspondent aux tendances les plus courantes sur les voitures électriques. Elle permet également de trouver des conseils pratiques pour aider les utilisateurs de ce type de voiture.

Appréhender les attentes de l’audience cible

Lorsque vous vous adressez à une audience cible, il est crucial de comprendre leurs attentes et leurs besoins. Cela vous aidera à mieux communiquer efficacement avec eux. Utiliser des prompts peut vous aider à appréhender ces attentes.

Voici des formulations à adopter pour déterminer les attentes de l’audience cible :

Quels sont les principaux problèmes que [votre audience cible] rencontre ?

Quels sont les sujets qui passionnent le plus [votre audience cible] ?

Quels types de contenu [votre audience cible] ont-ils déjà consommé dans le passé ?

En répondant à ces questions, vous pourrez mieux cibler votre message et ajuster votre approche de communication. En outre, cela peut également vous aider à personnaliser votre message en fonction de l’audience cible. Cela augmentera vos chances de succès.

Créer un plan de contenu idéal

Après avoir choisit votre sujet, vous pouvez utiliser ChatGPT pour générer un plan adapté à vos besoins. Pour cela, vous devez donner des informations clés sur la structure de votre article, telles que le nombre de chapitres, la longueur du contenu et les points importants à aborder.

En outre, il est important de préciser à qui l’article s’adresse, ses objectifs et le type de ton que vous souhaitez utiliser (formel, informel, sérieux, décalé, etc.). Un prompt efficace pour obtenir un plan de contenu réussi doit spécifier le nombre de mots, le titre de l’article, les objectifs et le public cible.

Exemple :

Rédiger un un plan pour un article qui a pour titre : [ Titre de l’article]. Faire un article qui a pour but de [objectifs de l’article] les [public cible]. Il doit leur permettre de [bénéfices de l’article]. L’article aura un CTA à la fin, qui proposera aux lecteurs de [objectif du CTA].

Créer un champ sémantique

Une fois que vous avez votre plan d’article, il est temps de générer un champ sémantique liés à votre sujet. ChatGPT peut vous aider à fournir des entités liées à votre futur article pour vous aider à visualiser et intégrer des sujets, concepts et éléments connexes au thème de votre article.

Cela vous permettra d’obtenir une cartographie des sujets liés à votre article que vous pouvez aborder directement dans votre texte ou dans des articles dédiés si ces sujets ne sont qu’indirectement liés.

En utilisant cette méthode, vous pouvez créer efficacement un « topic cluster » pour améliorer la visibilité de votre article sur de nombreux mots-clés et faciliter sa compréhension par les moteurs de recherche.

Exemple :

Proposer un champ sémantique SEO pour le titre suivant : [Titre de l’article].

Rédiger une introduction

Pour rédiger une introduction percutante, il est préférable de fournir à ChatGPT un plan détaillé de l’article, plutôt que le texte complet. Ainsi, il pourra facilement créer une introduction qui révèle les éléments clés de l’article dès les premières phrases.

Pour utiliser ChatGPT pour la rédaction de votre introduction, il suffit de lui donner le titre de l’article et le plan contenant les titres de section. Ensuite, il est recommandé de préciser quelques orientations sur la structure de l’introduction. Dans ce cadre, vous pouvez utiliser des chiffres pour illustrer les propos et la rédaction d’une question.

Enfin, la dernière phrase devrait inviter les lecteurs à lire l’article. Le texte final doit contenir entre 80 et 100 mots maximum.

Exemple :

Rédiger une introduction accrocheuse de 100 mots un article sur le [thème de l’article], et dont le titre est [Titre de l’article].

Conseil pour utiliser ChatGPT efficacement

Pour utiliser ChatGPT de manière efficace, il est important de bien comprendre ses capacités et ses limites. Tout d’abord, il faut toujours fournir des informations précises pour obtenir des résultats pertinents. Plus les données fournies sont précises, plus les réponses de ChatGPT seront pertinentes.

Il faut comprendre que ChatGPT est un outil qui fonctionne par apprentissage automatique, ce qui signifie qu’il s’améliore constamment avec l’expérience. Ainsi, plus vous l’utilisez, plus il sera en mesure de fournir des réponses précises et adaptées à vos besoins. Il est important de noter que ChatGPT est un outil complémentaire à votre propre expertise et ne doit pas être utilisé comme la seule source d’information.

Enfin, pour utiliser ChatGPT de manière efficace, il est important de lui poser des questions précises et claires. Cela signifie qu’il faut éviter les termes trop généraux ou ambigus.