Google Bard vs ChatGPT : quel est le meilleur chatbot IA ? Quelles différences ?

Quel est le meilleur chatbot IA entre OpenAI ChatGPT et Google Bard ? Découvrez la réponse à travers notre comparatif complet entre ces deux outils d’intelligence artificielle…

Les chatbots IA sont l’une des innovations majeures de 2023. Ces robots conversationnels dotés d’intelligence artificielle sont capables de comprendre les questions et d’y répondre en langage naturel, à la manière d’un être humain.

Ceci leur permet notamment de fournir des réponses complètes aux requêtes de recherche web, ou encore de générer n’importe quel type de texte en quelques instants.

À l’heure actuelle, les deux chatbots IA les plus avancés sont ChatGPT et Google Bard. Le premier a été lancé par OpenAI le 30 novembre 2022, tandis que le second est disponible en version beta depuis le 6 février 2023.

Ces deux outils sont basés sur le machine learning et entraînés sur d’immenses volumes de données. Loin d’être parfaits, ils ont toutefois le potentiel de révolutionner la recherche web et d’automatiser de nombreux métiers.

Une question se pose : quel est le meilleur ? À travers ce dossier, découvrez les différences entre Google Bard et ChatGPT, ainsi que leurs forces et faiblesses respectives.

Intégrations : Google Bard plus ouvert que ChatGPT

Microsoft et Google veulent intégrer ChatGPT et Bard à leurs écosystèmes de logiciels. À l’heure actuelle, ChatGPT a déjà été intégré à plusieurs produits Microsoft dont Bing, Edge et Skype.

Notons que Microsoft utilise une version spéciale de ChatGPT, basée sur une technologie propriétaire appelée Prometheus. Elle combine le chatbot avec les capacités du moteur de recherche Bing pour lui permettre de donner des résultats actuels basés sur le web, de mieux comprendre les requêtes de recherche ou encore de citer ses sources.

Il est possible d’utiliser ChatGPT Bing pour rédiger du contenu ou effectuer des recherches. Sur le navigateur Microsoft Edge, une barre latérale permettra de convoquer le chatbot depuis n’importe quel site web.

En parallèle, le navigateur web Opera a aussi annoncé l’intégration de ChatGPT. On ignore à quelle date cette nouvelle version sera déployée, mais les fonctionnalités devraient être similaires à Microsoft Edge.

De son côté, Google Bard est intégré au moteur de recherche Google Search. Les utilisateurs pourront s’en servir en guise d’alternative à la barre de recherche web traditionnelle. Il sera aussi incorporé au navigateur Chrome.

À l’avenir, Google a annoncé qu’il autoriserait les développeurs tiers à utiliser Bard. Ces derniers pourront donc laisser libre cours à leur créativité afin d’imaginer de nouvelles applications !

Même si GPT est un modèle ouvert et accessible aux développeurs, ce n’est pas le cas de ChatGPT. Hormis OpenAI, seul Microsoft a accès à son code source en dehors d’OpenAI.

Fonctionnalités : ChatGPT offre plus de possibilités

Les fonctionnalités de Bard et ChatGPT sont généralement similaires. Tous deux répondent aux prompts textuel et autres questions formulées en langage naturel. Il est ensuite possible de poursuivre par d’autres questions ou de formuler une nouvelle requête.

Google Bard et Microsoft ChatGPT Bing sont des versions étendues des moteurs de recherche auxquels ils ont été intégrés. Ils fournissent des réponses plus complètes aux questions d’utilisateurs, et peuvent générer des synthèses plutôt que des suites de lien vers des sites web.

Alors que Bard est davantage dédié à la recherche web, les cas d’usage de ChatGPT sont plus divers. Sur le site d’OpenAI, ce chatbot peut écrire des articles, des poèmes, des histoires de fiction, des descriptions de produit, du code informatique ou des partitions musicales.

Citation de sources : un point faible commun aux deux IA

L’une des principales controverses suscitées par les chatbots IA concerne la plagiat. Les outils comme ChatGPT et Google Bard ont été entraînés sur des milliers de textes existants, et le contenu qu’ils produisent est indirectement issu de ces jeux de données.

Or, l’un des problèmes de ChatGPT est de ne pas indiquer les sources dont provient le contenu qu’il génère. Il est nécessaire de lui demander explicitement.

Il en va de même pour Google Bard. Dans sa démonstration de présentation, le chatbot n’indique pas d’où viennent les informations qu’il fournit en réponse.

En revanche, la version de Microsoft Bing embarquant ChatGPT cite ses sources. En bas de ses réponses, une liste de sites web indique d’où il tire ses informations. Il suffit de cliquer pour consulter les détails.

Exactitude : encore de nombreuses erreurs à déplorer

ChatGPT et Google Bard commettent tous deux des erreurs. Dès sa démonstration de présentation, Bard a fourni une réponse incorrecte à une question comportant une erreur factuelle.

De son côté ChatGPT fait l’objet de plaisanteries sur le web. Le chatbot pense notamment que les requins sont des mammifères, et peut produire une comparaison entre les oeufs de poule et les oeufs de vache sans sourciller.

Quoi qu’il en soit, Google et OpenAI admettent que leurs chatbots peuvent fournir des réponses inexactes ou inappropriées. Ceci est notamment lié à leur fonctionnement.

Ces outils reposent sur des modèles de langage nécessitant de vastes volumes d’informations. Beaucoup de ces informations proviennent d’internet.

La base de données de ChatGPT s’arrête à 2021 et peut donc être obsolète, tandis que Bard est connecté au web et peut donc retransmettre des informations erronées.

Ces robots sont entraînés à fournir des réponses à des entrées de données, mais ne peuvent pas déterminer si une information est correcte ou si elle comporte des biais.

De manière générale, les biais posent un véritable problème dans le domaine du machine learning. Par exemple, le professeur Steven Piantadosi de l’UC Berkeley a demandé à ChatGPT d’écrire une séquence de code pour trier les bons scientifiques des mauvais et l’IA les a distingués en se basant sur leur race ou leur genre.

Là encore, ceci s’explique par des biais contenus dans les données à partir desquelles l’IA a été entraînée. Ce robot se contente de refléter les discriminations courantes dans la société et sur le web.

Google Bard et ChatGPT : prix et disponibilité

ChatGPT est disponible gratuitement sur le web. Il est parfois nécessaire d’attendre lorsque de nombreux utilisateurs tentent d’y accéder simultanément. Toutefois, la version payante ChatGPT Plus garantit une disponibilité ininterrompue et des performances accrues pour 20 dollars par mois.

De son côté, Google Bard est actuellement disponible uniquement pour un groupe de testeurs beta. On ignore si l’outil sera proposé gratuitement lors de son lancement, prévu dans les semaines à venir.

Quelles sont les différences entre Google Bard et ChatGPT ?

ChatGPT et Google Bard sont deux chatbots IA, mais se distinguent sur plusieurs points. Ils sont également pensés pour des cas d’usage légèrement différents.

À l’origine, ChatGPT est conçu pour répondre à des questions en langage naturel. Toutefois, sa capacité à générer du texte de façon créative permet d’automatiser certains aspects de métiers tels que rédacteur SEO, marketeur, agent SAV ou même agent immobilier.

En février 2023, Microsoft a intégré ChatGPT à son moteur de recherche Bing. Ceci permet aux utilisateurs de poser des questions directes au moteur de recherche, plutôt que de chercher des mots-clés pour trouver le meilleur résultat.

Le chatbot d’OpenAI a aussi été intégré à l’outil de communication Microsoft Teams et au navigateur Edge. De même, le navigateur Opera a annoncé l’intégration prochaine de ChatGPT.

De son côté, Bard est principalement conçu pour enrichir le moteur de recherche de Google. Là encore, il peut être utilisé pour l’automatisation en entreprise. Il est probable que cette IA soit intégrée au navigateur Chrome dans un avenir proche. En parallèle, Google devrait ouvrir cet outil aux développeurs tiers.

Ces deux robots ne se basent pas sur le même modèle de langage. Alors que ChatGPT utilise GPT3, Google Bard repose sur LaMDA. Là où ChatGPT repose sur des données antérieures à 2022, Bard accède à des données plus récentes et peut même consulter le web.

Toutefois, ceci ne le rend pas nécessairement plus précis. Dès sa démo de présentation, le chatbot a commis une erreur factuelle en répondant à une question sur le télescope James Webb.

Un point fort de ChatGPT est son vérificateur de plagiat intégré. Pour l’heure, Google Bard n’est pas muni d’un tel outil.

On accède à ChatGPT uniquement via le site web officiel, et les réponses textuelles sont fournies en réponse aux questions. De son côté, Bard est directement intégré au moteur de recherche Google.

Google Bard vs ChatGPT : quel est le meilleur ?

ChatGPT et Google Bard sont tous deux basés sur de larges modèles de langage (LLM). Alors que ChatGPT repose sur le modèle GPT-3 d’OpenAI, Bard utilise LaMDA (Language Model for Dialogue Applications) de Google.

À l’heure actuelle, fin février 2023, seul ChatGPT est disponible publiquement. De son côté, Bard est réservé à un groupe de testeurs beta sélectionnés par Google.

Toutefois, lors de son lancement, Google Bard pourrait surpasser ChatGPT grâce à sa capacité à baser ses réponses sur les données les plus récentes disponibles sur le web. Ce n’est pas le cas de ChatGPT, entraîné sur un jeu de données daté de 2021.

Futur et améliorations prévues : ce n’est qu’un début

Les chatbots IA comme ChatGPT et Google Bard ne sont que le prélude d’une nouvelle technologie. Ils commettent encore des erreurs, peuvent sortir du politiquement correct ou même disjoncter complètement à l’instar de ChatGPT Bing lors de son lancement.

Toutefois, au fil des mois et des années à venir, ces robots vont se développer et de nouvelles versions encore plus performantes verront le jour. De nouveaux cas d’usage seront imaginés, et la façon dont nous utilisons internet pourrait s’en trouver transformée.

On ignore encore à quels autres logiciels ChatGPT et Bard vont être intégrés, et quelles nouvelles applications les développeurs tiers inventeront. Il est difficile de prédire quel sera le meilleur de ces deux chatbots dans 10 ans, mais il est certain que de formidables progrès auront été réalisés…