Google se ridiculise à Paris et perd 100 milliards $ : l’IA Bard surcôtée ?

Le chatbot IA Google Bard a commis une erreur factuelle… dans la démo officielle censée vanter ses mérites. Suite à ce raté, la firme a perdu 7% de valeur en bourse et 100 milliards de dollars sont partis en fumée. L’intelligence artificielle est-elle surcotée ?

Après une annonce en fanfare, Google était présent à Paris le 8 février 2023 pour dévoiler son IA : Bard, un chatbot basé sur l’intelligence artificielle LaMDA et capable de surpasser ChatGPT dont tout le monde parle ces dernières semaines.

À l’heure où de nombreux experts prédisent la mise à mort des moteurs de recherche classique par ces nouveaux outils, le géant californien était attendu au tournant.

Durant la présentation, l’un des cadres de la firme a évoqué le futur usage de cette technologie pour offrir des réponses plus complètes et conversationnelles aux requêtes de recherche web. Selon ses dires, l’IA va paver la voie pour la « prochaine génération de produits d’information ».

De quoi laisser entrevoir de nombreuses possibilités ! Malheureusement, avant même d’être disponible publiquement, Bard s’est déjà fait remarquer en commettant une erreur…

Bard is an experimental conversational AI service, powered by LaMDA. Built using our large language models and drawing on information from the web, it’s a launchpad for curiosity and can help simplify complex topics → https://t.co/fSp531xKy3 pic.twitter.com/JecHXVmt8l

— Google (@Google) February 6, 2023