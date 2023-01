Google rappelle ses fondateurs pour combattre ChatGPT

Les fondateurs de Google, Larry Page et Sergey Brin, sont de retour à la tête de l’entreprise pour affronter leur nouvelle menace : ChatGPT. C’est une plateforme qui permet aux utilisateurs d’accéder à des informations en temps réel grâce à un chatbot intelligent.

ChatGPT est une technologie développée par une entreprise rivale et elle commence à prendre de l’ampleur sur le marché. Les dirigeants de Google ont donc décidé qu’il était temps d’agir et ils ont fait appel aux compétences de ses anciens fondateurs pour trouver une solution.

Google : pourquoi ChatGPT est-elle une menace pour le géant américain ?

ChatGPT est une technologie d’intelligence artificielle (IA) qui permet aux utilisateurs de communiquer avec des machines à l’aide d’un chatbot. Développé par la société OpenAI, le programme peut comprendre les questions posées par l’utilisateur et y répondre en temps réel.

La technologie offre également la possibilité de personnaliser les conversations en fonction des préférences spécifiques de chaque utilisateur. « C’est un moment de vulnérabilité important pour Google », a déclaré D. Sivakumar, un ancien directeur de recherche de Google.

Cette innovation pourrait être une menace sérieuse pour Google, car elle propose une expérience plus interactive que ce que le moteur de recherche peut offrir actuellement. De plus, elle permettra aux entreprises d’offrir à leurs clients un service client amical et personnalisable sans avoir besoin d’embaucher des employés supplémentaires ou former du personnel qualifié.

Quelle sera la mission des deux anciens fondateurs chez Google ?

Larry Page et Sergey Brin sont bien placés pour relever ce défi, car ils ont toujours été à la pointe du développement technologique chez Google. En tant qu’anciens fondateurs, ils apportent une profonde compréhension du secteur des technologies numériques. Leurs compétences dans le domaine apporteront également une vision claire sur la manière dont l’IA peut améliorer les produits existants et en créer de nouveau.

Leur mission principale sera donc d’accroître les capacités techniques internes liées au domaine IA chez Google afin que l’entreprise soit capable de rivaliser avec ChatGPT sur son propre terrain. En outre, l’entreprise devra également trouver le juste équilibre entre innovation technique et respect des normes sociales. C’est la condition pour lancer une technologie qui n’est pas perçue comme intrusive ou menaçante par les consommateurs finaux.

Bien qu’il soit encore trop tôt pour dire si ChatGPT remplacera complètement les moteurs de recherche traditionnels, il est clair que Larry Page et Sergey Brin devront trouver un moyen innovant pour rester compétitifs face à cette nouvelle technologie prometteuse.