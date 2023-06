ChatGPT sur iOS et Android peut maintenant surfer sur le web : comment activer Browsing ?

ChatGPT peut maintenant chercher sur le web grâce à Microsoft Bing ! Découvrez comment utiliser cette nouvelle fonctionnalité sur le web, ou sur les applications pour iOS et Android.

Laversion initiale de ChatGPT, lancée fin 2022, est capable de répondre à presque toutes les questions. Toutefois, son entraînement sur les données issues d’internet s’est fini en 2021.

Par conséquent, cette IA est incapable de répondre à des questions sur des sujets ultérieurs à cette date ou de fournir des informations récentes.

Depuis le 28 juin 2023, cette limite est enfin surmontée. Une nouvelle fonctionnalité « browsing » vient d’être annoncée par OpenAI, et va permettre à ChatGPT de naviguer sur internet.

Plus précisément, le chatbot sera capable de chercher des réponses sur le moteur de recherche Bing de Microsoft.

Selon OpenAI, cette nouvelle option sera particulièrement utile pour les requêtes concernant des événements actuels ou toute autre information s’étendant au-delà des données d’entraînement originelles de ChatGPT.

Pour rappel, en mai 2023, Microsoft a lancé une nouvelle version de Bing incorporant ChatGPT en guise d’alternative aux recherches web traditionnelles. Désormais, au tour de ChatGPT d’intégrer Bing.

On peut toutefois regretter que Bing soit le seul moteur de recherche proposé. De manière générale, ses performances sont largement inférieures à Google.

En 2011, une étude a prouvé que Bing affichait beaucoup plus de résultats liés à Microsoft qu’à Google. Plus récemment, une étude de Stanford a démontré que les résultats de recherche de Bing contiennent un volume « alarmant » de fausses informations.

Ceci étant dit, ce choix d’OpenAI n’a rien de surprenant. La firme de San Francisco a noué un étroit partenariat avec Microsoft, qui y a investi plus de 10 milliards de dollars.

Comment utiliser la fonctionnalité Browsing de ChatGPT ?

Afin d’utiliser cette nouvelle fonctionnalité de recherche sur le web, vous devez impérativement posséder un compte payant ChatGPT Plus facturé 20 dollars par mois.

L’option est disponible aussi bien sur le web que sur les applications pour iOS et Android. Vous pouvez télécharger ces applications sur l’App Store pour iPhone et iPad, ou sur le Play Store pour Android.

Une fois l’appli ouverte, rendez-vous dans les paramètres et cherchez la section « New Features » (nouvelles fonctionnalités).

Sélectionnez le modèle GPT-4, et choisissez « Browse with Bing » dans le menu déroulant de « Browsing ». Notons qu’il est aussi possible d’utiliser GPT-3.5.

À présent, ChatGPT pourra s’aider d’internet pour répondre à vos questions en fournissant des informations de première fraîcheur !