ChatGPT sur iOS : OpenAI lance l’appli pour iPhone et iPad, tout savoir

Découvrez la révolution ChatGPT sur iOS d’OpenAI ! L’application tant attendue pour iPhone et iPad est enfin là, offrant une expérience inégalée de l’IA conversationnelle. Plongez dans un monde de connaissances infinies avec la puissance de cet assistant virtuel au bout de vos doigts.

Avec cette application, les utilisateurs peuvent désormais découvrir une expérience conversationnelle fluide et immersive. Avec l’interface et le modèle de ChatGPT en plus, la communication avec l’intelligence artificielle est à portée de main. OpenAI a fait un pas de plus vers la démocratisation de l’IA en rendant son modèle de pointe accessible aux utilisateurs d’iOS.

ChatGPT sur iOS : Quelles opportunités cette appli apporte-t-elle aux utilisateurs mobiles ?

La toute récente appli ChatGPT sera gratuite, sans publicités et inclura un paramètre de reconnaissance vocale. Les informations ont été communiquées par OpenAI, l’entreprise qui a créé le célèbre chatbot. Toutefois, son utilisation initiale sera limitée aux résidents des États-Unis.

À l’instar de sa version de bureau, l’appli ChatGPT offrira aux utilisateurs la possibilité d’échanger avec un chatbot intelligent. Et cela se fait sans avoir à effectuer de recherches classiques sur Internet. Elle leur permettra également de recevoir des conseils, trouver de l’inspiration, se former, faire des recherches, et bien plus encore.

Cette nouvelle itération pourrait inciter davantage les utilisateurs à expérimenter ce chatbot comme principal assistant mobile sur leur téléphone. C’est d’autant plus avantageux pour les utilisateurs d’iOS avec les difficultés rencontrées par Siri et les restrictions d’Apple sur l’IA.

De plus, ce lancement pourrait impacter Google, étant donné que le moteur de recherche détient actuellement le statut de moteur de recherche principal dans Safari sur les iPhones d’Apple.

ChatGPT sur iOS : Comment l’application mobile synchronise-t-elle votre historique ?

En utilisant la variante mobile de ChatGPT, dès que vous employez l’application, votre historique sera synchronisé sur tous les dispositifs. Ceci implique que l’application prendra connaissance de vos recherches passées via son interface en ligne et les mettra à votre disposition. De plus, l’application intégre Whisper, la technologie d’identification orale sur OpenAI, ce qui permet une saisie par la voix.

BREAKING: OpenAI just launched the official ChatGPT app for iOS.



Spoiler: It's BETTER than the regular web ChatGPT.



Here's everything you need to know and why it's a big deal: pic.twitter.com/BWwTNOs7hW — Rowan Cheung (@rowancheung) May 18, 2023

OpenAI souligne que les souscripteurs de ChatGPT Plus auront la possibilité de bénéficier des caractéristiques de GPT-4 grâce à la nouvelle application. De plus, cela permet de profiter d’une avant-première aux fonctionnalités inédites et des délais de réponse accélérés

En février, l’entreprise américaine a lancé le service d’abonnement proposant des fonctionnalités améliorées au prix de 20 dollars par mois. Ce forfait premium comprend un accès à ce modèle de langage même pendant les périodes d’affluence élevée.

Comment les add-ons de ChatGPT révolutionnent l’expérience sur mobile ?

Les add-ons de ce chatbot sur les smartphones permettent d’élargir les capacités du système de traitement du langage naturel sur les appareils mobiles. Grâce à ces add-ons, les utilisateurs peuvent profiter des avancées de l’intelligence artificielle de cet assistant virtuel directement sur leur téléphone portable ou leur tablette. Ces extensions offrent une expérience de conversation fluide et interactive, permettant aux utilisateurs de dialoguer avec ChatGPT en utilisant simplement leur voix ou leur clavier.

Elles ouvrent de nouvelles perspectives pour les applications de messagerie, les assistants personnels virtuels et les chatbots, en proposant des réponses précises et des propositions pertinentes. Les add-ons de cet assistant de dialogue pour mobiles ont été conçus pour optimiser les performances et l’efficacité des modèles de langage, tout en offrant une utilisation pratique et agréable sur les appareils mobiles.