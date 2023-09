ChatGPT peut maintenant parler ! OpenAI donne une voix à son IA.

Connue comme une IA générative textuelle, ChatGPT aura de nouvelles fonctionnalités d’ici peu. Cette intelligence artificielle aura sa propre « voix ».

ChatGPT a conquis notre quotidien depuis neuf mois. Plusieurs entreprises l’utilisent pour créer des contenus personnalisés. Les particuliers, quant à eux, exploitent cet outil pour répondre à plusieurs requêtes. Mais OpenAI tente de perfectionner son joyau. ChatGPT sera alors plus interactif, et pourra entamer une conversation vocale avec son utilisateur. Une innovation qui prouve de plus en plus la place de l’intelligence artificielle dans la société.

OpenAI tente de rester dans la compétition

Certes, ChatGPT est un des leaders des IA génératives actuellement. Toutefois, cet outil n’est pas doté d’une assistance vocale. Pour les spécialistes, c’est l’inconvénient majeur de ce produit d’OpenAI.

Les cadres de l’entreprise ont alors annoncé la conception de la « voix » de ChatGPT. OpenAI tente de rivaliser avec Amazon. En effet, l’empire de Jeff Bezos a investi 4 milliards de dollars pour perfectionner Alexa.

OpenAI devait réagir pour rester à la hauteur des concurrents. En plus d’Amazon, les géants de la high-tech se battent aussi pour avoir la meilleure IA générative. Google veut rattraper son retard avec Bard. Meta vise à prendre une longueur d’avance sur les concurrents. Et actuellement, Microsoft est à la même hauteur qu’OpenAI.

Cette nouvelle utilité ne s’éloigne pas des bases de ChatGPT. L’utilisateur pourra poser des questions, et l’IA réplique par sa « voix ». Toutefois, les réponses textuelles sont toujours de mise.

Et les possibilités sont infinies. Selon les développeurs, l’utilisateur pourra demander à ChatGPT d’inventer un petit scénario personnalisé. L’IA pourra alors raconter une histoire aux enfants.

L’innovation de ChatGPT se base sur la diversité des voix. Effectivement, l’IA pourra faire une synthèse vocale à partir des modèles dans sa base de données. Les voix » se rapprochent de plus en plus de celle d’un être humain. La tonalité fait aussi la réputation de cette nouvelle fonctionnalité. OpenAI a pour objectif de créer une complicité entre l’IA et son utilisateur.

Toutefois, des acteurs ont prêté leur voix à ChatGPT. Ce sont des fonctionnalités de base, mais l’IA pourra les personnaliser en fonction de la préférence de son usager.

La « voix » de ChatGPT en version bêta sera disponible sur Android et Ios. Par ailleurs, les nouvelles mises à jour tiendront aussi compte d’une recherche à base d’image.

La technologie vocale sera aussi disponible sur Spotify

Le géant du streaming a collaboré avec OpenAI lors du lancement de la « voix » de ChatGPT. Et cette technologie sera aussi disponible sur la plateforme musicale. Une fonctionnalité qui deviendra indispensable pour tous les utilisateurs.

Prenons l’exemple des créateurs de podcasts. Ces derniers font leur contenu dans leur langage respectif. Mais pour attirer de nouveaux abonnés, ils doivent ajouter des sous-titres, ou refaire leurs podcasts dans d’autres langues. Avec la technologie vocale, l’IA pourra traduire les émissions en anglais, allemand, français, espagnol, etc. La voix originale sera conservée dans tous les cas.