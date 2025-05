Leonardo AI : l’IA créative accessible partout

On aime Disponible sur tous les appareils

Adapté pour une utilisation professionnelle On aime moins Système de crédits limités

Des options réservées aux abonnées premium

Outil artistique et professionnel, Leonardo AI est avant tout un logiciel qui brille par son accessibilité.

En effet, le générateur est parfaitement utilisable sur PC et mobile ce qui en fait un parfait outil pour créer des visuels partout. Vous avez ici une IA qui crée des images artistiques, adaptées aux illustrateurs, graphistes et designers. La variété des styles et la présentation des modèles personnalisables vous offrent une grande diversité d’options. Les rendus sont également très détaillés, et capables de rivaliser avec des créations professionnelles.

Vous avez ici un vrai caméléon graphique, idéal pour la publicité, la création de contenus sociaux ou les projets illustrés.

Caractéristiques techniques