Test de SEOmatic : que vaut ce logiciel pour Craft CMS ?

Après avoir testé SEOmatic, un plugin open source pour Craft CMS, nous sommes heureux de vous donner notre avis sur ce logiciel.

SEOmatic est plugin open source dédié au système de gestion de contenu Craft CMS, qui permet d’optimiser efficacement le référencement de votre site. Grâce à ses fonctionnalités avancées, vous pouvez gérer facilement les balises méta, les URL, les sitemaps et bien plus encore. Nous avons testé cet outil et nous vous présentons notre verdict final. Lisez la suite pour découvrir notre opinion sur ce plugin de référencement.

Présentation de SEOmatic

Caractéristiques techniques Licence : Craft

Compatibilité : CMS Craft CMS et Craft Commerce

Fonctionnement : API Twig, GraphQL, intégration avec Google Analytics et Google Tag

Version : 4.0.23

SEOmatic est un plugin open source pour Craft CMS 3 et 4 qui permet de mettre en place facilement une stratégie de référencement efficace pour votre site web. Cet outil complet, flexible et puissant implémente les meilleures pratiques du référencement moderne.

Grâce à SEOmatic, vous pouvez rapidement mettre en place un site avec une stratégie de référencement robuste et complète, tout en bénéficiant d’un haut niveau de personnalisation et de flexibilité. Il intègre plusieurs fonctionnalités, notamment les microdonnées JSON-LD, les balises Twitter Cards et les balises Facebook OpenGraph. Il inclut également des plans de site de votre contenu, des directives de bot Robots.txt, l’accréditation d’auteur Humans.txt et des balises méta HTML.

SEOmatic permet de remplir vos modèles avec SEO Meta de la même manière que Craft remplit vos modèles avec entrydes variables. Vous avez un niveau similaire de liberté et de souplesse quant à la façon dont vous les utilisez. De plus, cet outil fonctionne automatiquement avec Craft Commerce 2. Il fournit des données améliorées, des données intégrées JSON-LD et des plans de site pour vos produits. Mais le plus impressionnant est qu’il met en cache chaque requête SEO Meta unique. Cela permet de minimiser l’impact des balises SEO Meta riches sur les performances de votre site.

Utilisation et configuration de SEOmatic

SEOmatic est un plugin open source pour Craft CMS qui simplifie la gestion de votre référencement. En quelques étapes simples, vous pouvez configurer des balises Open Graph, des cartes Twitter, des microdonnées JSON-LD, des métadonnées Dublin Core et des balises méta HTML. Grâce à l’installation du plugin et au remplissage des champs des onglets Site Meta, Site Identity, Social Media et Site Creator, vous pouvez facilement définir un référencement par défaut pour votre site.

Vous pouvez également ajouter un référencement personnalisé pour chaque entrée. De plus, SEOmatic est compatible avec Craft Commerce 2 pour optimiser le référencement des produits. Ce logiciel propose également Template Meta pour remplacer les valeurs par défaut sur des modèles particuliers. SEOmatic minimise l’impact sur les performances de votre site. Ainsi, vous pouvez publier rapidement et facilement du contenu optimisé pour le référencement.

La Meta Cascade

SEOmatic permet une gestion efficace des données de référencement pour un itinéraire donné en autorisant trois endroits distincts pour l’ajout de ces données. Les paramètres de référencement global sont les paramètres de base pour l’ensemble du site, tandis que chaque section de Craft CMS obtient son propre ensemble unique de paramètres SEO qui seront appliqués à cette section. En outre, le champ Paramètres SEO permet des remplacements par entrée, mais doit être utilisé avec parcimonie. Les valeurs de paramètre SEO se superposent, avec la valeur la plus spécifique utilisée pour une page donnée.

Les paramètres de référencement de contenu remplacent les paramètres de référencement global. Ensuite, les champs des paramètres de référencement les remplacent tous les deux. Si une valeur de paramètre SEO est laissée vide, elle se rabattra sur les données de paramètres SEO existantes. SEOmatic permet ainsi la création de métadonnées SEO finales pour une page donnée en regroupant les données SEO en cascade. Grâce à SEOmatic, la gestion du référencement est simple et efficace, ce qui vous permet de publier du contenu optimisé pour le référencement rapidement et facilement.

Prise en charge de langues/locales multi-sites

SEOmatic dispose d’un support multi-sites intégré pour gérer les paramètres localisés pour chaque site. Les groupes de sites sont utilisés pour organiser ces sites en entités distinctes et définir leur relation. Bien que cela ne soit pas obligatoire, SEOmatic l’exige actuellement pour comprendre la relation entre les sites et informer les moteurs de recherche de leur lien.

Par exemple, vous pourriez avoir un groupe de sites principal avec des sites anglais, chinois et allemand, et un groupe de sites secondaire avec des sites anglais et allemand. Si vous ne souhaitez pas organiser vos sites de cette manière, vous devrez désactiver le paramètre. Les groupes de sites définissent des sites logiquement séparés. SEOmatic facilite ainsi la gestion des sites multi-lingues et améliore leur référencement.

Remplacements de brindilles

SEOmatic offre une API Twig complète pour tous les paramètres de référencement. Cela permet de regrouper toutes les informations SEO d’une page. Cette fonctionnalité fournit un contrôle total sur les métadonnées SEO du site. Elle permet d’ajuster les titres, les descriptions, les balises canoniques, et encore plus.

Ce n’est pas tout, les modèles Twig et PHP peuvent ainsi manipuler les informations regroupées. En plus, la section « Utilisation de SEOmatic » fournit une présentation détaillée de son fonctionnement interne et des références sur les API Twig. Il est important de noter que SEOmatic peut considérablement améliorer le référencement de votre site. Cela se traduit par une augmentation de sa visibilité sur les moteurs de recherche et une augmentation du trafic organique.

Verdict

Nous considérons que SEOmatic est l’outil principal pour améliorer votre référencement. SEOmatic facilite l’implémentation de bonnes pratiques de référencement moderne sur Craft CMS grâce à ses fonctionnalités avancées.

Optimisation efficace pour les moteurs de recherche

Gestion complète de la méta-donnée

Possibilité d’optimisation du contenu pour les réseaux sociaux

Gestion des erreurs 404

Nécessite une connaissance technique pour une configuration correcte

Interface utilisateur complexe pour les débutants

Utilisation - 9 Fonctionnement - 8 Compatibilité - 8.5 8.5 Utilisation : facile à utiliser. Fonctionnement : utilise Twig, un moteur de template. Compatibilité : CMS Craft CMS et Craft Commerce.