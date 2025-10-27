Il croit révolutionner les jeux vidéo avec l’IA… et se tape la honte sur X

Le futur du jeu vidéo est-il un carnage d’IA sans queue ni tête ? Un investisseur a voulu prouver l’incroyable potentiel de l’IA générative. Pourtant, il n’a eu droit qu’à une vague de moqueries en ligne.

Avez-vous déjà cru révolutionner quelque chose pour se ramasser la honte ensuite ? Car Matt Shumer, investisseur en IA, en a fait l’amère expérience. La semaine dernière, il a publié sur X des images de jeu de tir à la première personne générées par l’IA. Présentées comme un aperçu du futur des jeux vidéo, elles ont surtout déclenché une avalanche de moqueries. C’est si moche que ça ?

« Ça a l’air d’être de la m*rde »

« Les jeux d’IA vont être incroyables », annonçait Shumer en légende d’un clip de 84 secondes. Il est plutôt optimiste de ce qu’il a créé. Pourtant, les internautes, eux, ont vu autre chose.

Rapidement qualifié de « carnage d’IA », le clip de jeux vidéo montre des stations de métro surgissant au hasard. Des wagons apparaissant puis disparaissant sans logique. Les personnages passent de la première à la troisième personne comme bon leur semble. Certes, la cohérence n’existe pas.

En plus, les menus et panneaux sont incompréhensibles. Des options comme « Coidemt » ou « Lergevhtiepsappe » s’affichent sur des climatiseurs muraux. Un symbole « C » apparaît là où il ne devrait pas.

Les utilisateurs de X ne se sont pas retenus. « Mec, ça a l’air d’être de la m*rde », a tweeté l’un d’eux. « Voilà à quoi ressemblent les jeux vidéo pour quelqu’un qui ne joue pas aux jeux vidéo », a ajouté un autre.

L’avenir du jeu vidéo n’est pas encore sous le contrôle de l’IA

Ces images chaotiques démontrent, pour l’instant, les limites flagrantes de l’IA générative dans la création de mondes virtuels crédibles. Il semble que cette technologie peine même à comprendre les commandes de base.

La partie la plus hilarante montre un personnage redressant ses jambes sur une échelle pour finir dans un égout. Dans un autre passage, un ennemi lance une grenade qui explose au visage du joueur, et les étincelles de la mitrailleuse semblent surgir de nulle part.

Bref, chaque séquence ressemble à un assemblage aléatoire d’images ingérées par l’IA, sans aucune cohérence spatiale. Pourtant, malgré les moqueries des internautes, Shumer reste confiant.

Il explique que la vidéo était intentionnellement réalisée pour ressembler à un « rêve fiévreux ». Selon lui, ce n’est qu’un aperçu et que les jeux vidéo alimentés par l’IA seront « incroyables dans cinq ans ». L’investisseur assure même avoir développé un moteur proche de Unity et Unreal pour créer des mondes 3D en temps réel.

